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دعاء ليلة القدر للحبيب الأحبة 2021 أدعية الزواج

السبت 08 مايو 2021 01:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دعاء ليلة القدر للحبيب الأحبة 2021 أدعية الزواج



الرياض / سما

دعاء ليلة القدر للحبيب هو الأكثر تعبيرا له عن عمق العلاقة والحب الكامن في القلب والوجدان، وهو من أكثر الأدعية التي يبحث عنها المسلمون في تلك الليلة العظيمة لما لها من فضل عظيم عند الله عز وجل.

وفي هذا المقال، نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل دعاء للحبيب ليلة القدر للزواج، فهي ليست مجرد كلمات يرددها لسان الشخص، بل بل أدعية تخرج من أعماق القلب بنية الأماني والرجاء أن يستجيب لها الله تعالى.

أدعية للحبيب ليلة القدر:

- اللهم إن كانت هذه ليلة القدر أحفظ لي حبيبي وأمان قلبي اللهم لا تكتب له حزنا ولا مرضا ولا هما.نسخ

- اللهم احفظ لي روحا احببتها ولا تذقني يوما دونها اللهم بلغ حبيبي ليلة القدر وهو لا يشكو هما ولا تعبا ولا حزنا.

- ربي احفظ لي حبيبي فهو أجمل عطاياك اللهم استودعتك قلبه حياته صحته عافيته بدنه وكل شيء يخصه يا رب احفظه من كل سوء قد يمسه فيمسني اضعافه.

- يا رب في ليلة القدر انه حبيبي ومأمني وراحتي اللهم احفظ لي “الاسم” وأطل بعمره اللهم احفظه فهو حبيبي الدائم استودعتهم الله الذي لا تضيع ودائعه.

- اللهم في ليلة القدر اسعده كما يسعدني واحفظه لي هو حبيبي وعيني التي أرى بها حلو الحياة والصدر الذي أسند عليه ضيقتي وثقل ظروفي هو صديقي ومأمني وراحتي وارتياحي.

- لك وحدك اسأل من الله في ليلة القدر احفظ لي حبيبي ومأمني وراحتي اللهم احفظ لي “الاسم” وأطل بعمره ولا تحني له ظهرا وأسعده ضعف ما أسعدني وسخر له كل خير.

- اللهم في ليلة القدر احفظ لي حبيبي هو روحي وجزء من قلبي اللهم فأوصيك به خيرا يا رب احفظه لي حبيبي بعينك التي لا تنام.

- ربي الكريم بفضل ليلة القدر هذه احفظ حبيبي بعينك التي لا تنام اللهم انه بعيد عن عيني واني لا اراه وإنك تراه فاني استودعك إياه في كل حين واينما كان.

وهناك العديد من أدعية للحبيب في ليلة القدر المباركة، وقدمنا لكم متابعي موقع سما أفضل دعاء قصير ومستجاب لترديده في تلك الليلة وأي وقت لعل الله تعالى يستجيب، فالدعاء مستحب بالأيام الأخيرة من رمضان.

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