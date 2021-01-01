أدعية ليلة القدر للأصدقاء الأصحاب 2021 دعاء لصديقتي

القاهرة / سما

دائما ما يهتم الأصدقاء لبعضهم البعض خلال هذه الأيام المباركة العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم ويبحث الكثيرون عن أدعية ليلة القدر للأصدقاء كما تبحث الفتيات والنساء عن دعاء لصديقتي وموضوعات تتصدر البحث الآن.

وفضل الليلة المباركة التي تأتي مرة واحدة كل عام وهي خير من ألف شهر، تتعدد فيها الأعمال ومنها أدعية ليلة القدر للأصدقاء والصديقات، وهي وسيلة وفرصة سنوية للمسلمين للتقرب أيضا إلى الله تعالى وزيادة الألفة والمحبة.

أدعية ليلة القدر للأصدقاء:

اللهم في ليلة القدر اللهم إني أسألك لأصدقائي زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت.

ربي إني أسألك في ليلة القدر، فلا تردني خائبا، فلا خاب من أنت مولاه، أسعد قلوب أصدقائي، وأعطهم ما يتمنون، وأقر أعينهم بما يحبوا، ولا تسلبهم نعمة قط، وعطر صدورهم بالإيمان والقران، وارزقهم الخلود في الجنان.

اللهم في هذا الليلة ولعلها ليلة القدر سخر لي ولأصدقائي من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا اللهم قلوبنا بين يديك فارزقنا الثبات والراحة وأجعل لنا في دروب التعب خير.

ان كانت ليلة القدر يا الله اكتب لأصدقائي سعادة لا نهاية لها وفرج همومهم ويسر أمورهم ولا تجعل في حياتهم ما يحجب ابتسامتهم.

لعلها ليلة القدر اللهم إنك حليم كريم عفوا تحب العفو فعفوا عنا عائلتي احبائي اصدقائي جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات.

دعاء ليلة القدر لصديقتي:

صديقتي اللهم ارزقها صيام رمضان وأجعلها ممن يصومه ايمانا واحتسابا وارزقها قيام ليلة القدر واجعلها من عتقائك من النار.

اللهم في ليلة القدر إني استودعتك قلب صديقتي واختي من الهم والحزن فأبعد عنها كل ضيق.

ليلة القدر ربي ارح قلب صديقتي ونفسها وابعد عنها ما يزعج خاطرها ربي كن معها بكل لحظه.

ربي بلغ صديقتي واختي ليلة القدر ووفقها لقيامها والعمل فيها بكل ما تحبه وترضاه وتقبل منها صالح قولها وعملها واجعلها من عتقائك من النار.

ربي بارك لصديقتي في شهرك الفضيل واكرمها ليلة القدر واسعدها مدى الدهر ربي اغفر لها في ليلة القدر فهي لا تعلم كم من دعوة ادعو الله لها.

وتعتبر الأدعية بين الناس وخاصة الأصدقاء والصديقات في ليلة القدر فرصة لزراعة المحبة والمودة بينهم في قلوبهم، وإظهار الكثير من الحب والاخلاص والتقدير، لذا يبحث المسلمون عن الدعاء لبعضهم البعض في ليلة القدر.