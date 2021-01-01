دعاء ليلة القدر للميت 2021 أدعية للمتوفى

الرياض / سما

نضع بين أيديكم متابعينا الكرام في كل مكان عن دعاء ليلة القدر للميت المتوفى 2021 خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك 1442 هجري، حيث تتصدر الأدعية محركات البحث التي يقوم بها المسمون.

ويهتم المسلمون في هذه الأيام المباركة بالبحث عن دعاء ليلة القدر للميت المتوفى للدعاء له بهذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، للدعاء لأحبابهم وأقربائهم وأصدقائهم المتوفين ودعاء الله عز وجل بالرحمة لهم والغفران.

دعاء ليلة القدر للميت:

- اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاجعل دعائنا لـ "الاسم" الغالي لا يرد، اللهم اجعله من اهل الجنة واجعل قبره نورا.

- اللهم في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام من العشر الأواخر اللهم أنزل "الاسم" منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.

- اللهم في هذه الليلة المباركة انزل الرحمة على فقيدنا "الاسم" اللهم ارحمه واغفر له اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا حي يا قيوم.

- اللهم في العشر الأواخر من رمضان عطر قبر "الاسم" برائحة الجنة اللهم أرحم تلك النفوس الطيبة اللهم أرحمهم وأغفر لهم وجعلهم من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

- اللهم في ليلة القدر المباركة ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا ارحم الراحمين.

- اللهم ارحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره يا رب آنس وحشتهم ونور قبورهم واغفر ذنوبهم اللهم ابن لنا ولهم بيوتا في جنتك ببركة وفضل هذه العشر الأواخر من شهر رمضان.

- اللهم ارحم من ضمه التراب ارحم موتانا واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم ارحم وأجعل مسكنه جنات النعيم.

- في العشر الأواخر اللهم أرحم "الاسم" واجعل قبره بردا وسلاما عدد ما رفعت الأيادي لدعائك، أسعده يا الله برائحة الجنة ونعيمها واجمعنا به يا رب العالمين على سرر متقابلين.

- اللهم في ليلة القدر ارحم أبي المتوفي واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

ويأتي أهمية دعاء ليلة القدر للأموات لقول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " رواه مسلم.