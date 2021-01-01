القاهرة / سما

يجتمع المسلمون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لأداء أفضل أعمال ليلة القدر للتقرب والتضرع بها إلى الله تعالى، حيث تكون تلك الأعمال متشابهة بين جميع المؤمنين في كافة البلدان بالعالم.

وينتظر كافة المسلمين العرب والأجانب بلهفة كبيرة تلك الليلة لأداء أعمال ليلة القدر للتضرع إلى الله عز وجل والدعاء بما يرغبون لعل الله سبحانه وتعالي يتقبل منهم في هذه الليلة المباركة عند الله تعالى.

أعمال ليلة القدر:

قراءة القرآن الكريم:

إنّ من أعظم ما يُشغل المسلم به وقته في شهر رمضان وفي هذه الليلة المباركة الإقبال على القرآن الكريم، تلاوة، وتدبرا، ومدارسة، لأن في ذلك تأسيا بالنبي - ص - إذ كان جبريل يعارضه لقرآن في رمضان.

قيام الليل:

حثَّ الله تعالى على قيام الليل، واعتبره شرفا للمؤمن؛ لما فيه من تقرب العبد من ربه، فتترتب عليه الأجور العظيمة، ويستعان به على مواجهة مشكلات الحياة، ويتأكد قيام الليل في الأوقات المباركة، كشهر رمضان، وليلة القدر.

كثرة الذكر والدعاء:

تتضاعف الأجور في رمضان، ويستجيب الله تعالى فيه الدعاء؛ ولهذا يستحب للمسلم اغتنام الشهر بكثرة الدعاء، وكثرة ذكر الله رجاء رحمته ومغفرته، وقد أمر النبي بالإكثار من الدعاء عامة، وسؤال الجنّة، والنجاة من النار.

الصدقة:

تستحَب الصدقة في أيام شهر رمضان جميعها، إلا أنها أكد وأفضل ما تكون في العشر الأواخر منه، وهي مفضَلة على ما قبلها من الأيام، والإكثار من الصدقة إنما هو اتباع لقوله تعالى: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ).

الاعتكاف:

يصح الاعتكاف طوال العام، إلا أنه يكون أكيدا في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ لأن فيها ليلة القدر، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ حتَّى تَوَفَّاهُ اللَّه).

تلك كانت أفضل أعمال ليلة القدر 2021 وفيها أيضا كل عمل خير وصلاح للمسلمين يعتبر من الأعمال المحببة لله تعالى في كل الأوقات والأزمان وكل مكان في الأرض، وينتظر المسلمون تلك الليلة لأداء الأعمال المستجابة.