مشاهدة مباراة الفيصلي وشباب الأردن بث مباشر اليوم

عمان / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة شباب الأردن والفيصلي بث مباشر المقررة اليوم الخميس 6 مايو 2021 وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

مباراة الفيصلي وشباب الأردن مباشر تبث على قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) حيث من المنتظر أن تكون الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت العاصمة عمان على ملعب الفريق الأخير.

ومع العودة إلى تاريخ المواجهات المباشرة بين الجانبين، نرى أن شباب الأردن قد تفوق على الفيصلي في إياب الموسم الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها وسيم ريالات ومحمد عصام المشة.

وفي الذهاب تغلب الفيصلي على الشباب ثلاثة أهداف لهدف أحرزها يوسف الرواشدة وعدي خضر القرا ولوكاس سيزيمون من ركلة جزاء، حيث تصبح الكفة متعادلة بين الناديين العريقين في المسابقة.

مباراة الفيصلي وشباب الأردن مباشر:

ولا يمكن فصل ذلك عن الواقع اليوم، إذ فريق شباب الأردن الذي كان يعاني في مؤخرة جدول الترتيب الموسم المنصرم، يتصدر المسابقة حاليا برصيد عشرة نقاط في المركز الأول من أربع مواجهات.

ونجح شباب الأردن في تحقيق الفوز بثلاثة لقاءات وتعادل مرة واحدة ولم يخسر مطلقا هذا الموسم، ليبقى الفارق بينه والسلط أقرب المنافسين نقطتين بانتظار استكمال مواجهات الوحدات حامل اللقب.

في المقابل، يحتل الفيصلي المركز الثالث برصيد سبع نقاط، إذ فاز مباراتين وتعادل واحدة ولم يخسر، حيث يتبقى له مواجهة رابعة قد تكون سببا رئيسيا في تصدره جدول ترتيب دوري المحترفين مؤقتا.