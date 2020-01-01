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شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 24 كاملة بطولة قصي خولي

الخميس 06 مايو 2021 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 24 كاملة بطولة قصي خولي



الرياض / سما

تطورت أحداث مسلسل 2020 الحلقة 24 كاملة بطولة قصي خولي نادين نجيم بعد أن دبر صافي لسما عملية اختطاف دون أن تعلم حيث تم كشف أمرها، نعرضها لكم فيديو يوتيوب بث مباشر بجودة مختلفة للمتابعين.

مسلسل 2020 الحلقة السابقة قام الريس صافي بتدبير عملية اختطاف لسما بعد أن كشف أمرها ولكن دون أن يشعرها أنه هو المدبر، وتنجح العملية بالفعل ويتم اختطافها ونقلها إلى مكان مجهول ومعزول لتعذيبها.

وعندما يتم نقلها وتغطية أعينها وربطها وضربها وتعذيبها بطريقة غير متوقعة للمشاهدين، يدخل صافي إلى مكان سجن سما المجهول وتشعر هي بالخوف الشديد، يقوم بفت عينيها ويضرب لها التحية العسكرية.

ويشهد مسلسل 2020 تطورات وأحداث مشوقة ارتفعت بشكل كبير في آخر الحلقات بعد أن تم كشف حقيقة سما، وتعامل صافي معها على أنه لم يكشف أمرها بعد الى أن يجمع كل المعلومات التي تتعلق بها.

مسلسل 2020 الحلقة 24: اضغط هنا

وكل هذا الأمر كان بفضل وردة التي قامت بالبحث بأغراض سما، فكيف سيخطط صافي الآن من أجل الانتقام لنفسه من حياة، حيث أن شعاره أنه يمكنه التهاون في كل شيء إلا العمل، وحياة تدخلت في أعماله.

كيف سيكون انتقام صافي من سما وهل سيكون قوياً ام أن المشاعر ستكون حائلاً بينه وبين الانتقام الكبير، تابعوا معنا تفاصيل الحلقة الجديدة التي ينتظرها المشاهدون بشغف، نعرضها لكم هنا في هذا المقال.

مسلسل 2020 الحلقة 24 الرابعة والعشرين كاملة نستعرض أحداثها بالفيديو مباشرة على يوتيوب بث مباشر وشاهد، حيث يعرض على عدة قنوات فضائية ويتابعه الملايين في العالم العربي ويحقق نجاحا واضحا.

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