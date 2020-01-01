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بعد طلاقها من مؤسس شركة مايكروسوفت.. ميليندا غيتس تصبح "مليارديرة"

الخميس 06 مايو 2021 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد طلاقها من مؤسس شركة مايكروسوفت.. ميليندا غيتس تصبح "مليارديرة"



وكالات

أصبحت ميليندا غيتس، طليقة مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس "مليارديرة"، بعد أن بدأ الثنائي بتوزيع ثروتهما الهائلة إثر الإعلان قبل أيام قرار الطلاق بعد 27 عاما من الزواج.

ونقلت شركة الاستثمار Cascade Investment التي يمتلكها غيتس، 1.8 مليار دولار إلى ميليندا يوم الاثنين 3 مايو، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الزوجان طلاقهما المفاجئ، وفقا لملفات SEC.

كما تلقت ميليندا 2.94 مليون سهم من AutoNation و14.1 مليون سهم من شركة السكك الحديد الوطنية الكندية، والتي تبلغ قيمتها 309 مليون دولار و1.5 مليار دولار على التوالي.

ونقل الأسهم هذا يؤثر بشكل بسيط على صافي ثروة مؤسس "مايكروسوفت" والتي انخفضت إلى ما يقدر بنحو 128.6 مليار دولار من 130.4 دولارا، إلا أن بيل غيتس لا يزال رابع أغنى شخص في العالم.

هذا ويستخدم بيل شركة Cascade Investment، وهي شركة قابضة مقرها في كيركلاند- واشنطن، لإدارة أمواله بما في ذلك أي عائدات من بيع أسهم "مايكروسوفت".

#بيل غيتس #ميليندا غيتس

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