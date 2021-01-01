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شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 23 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب

الأربعاء 05 مايو 2021 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 23 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب



القاهرة / سما

تتسارع أحداث مسلسل موسى الحلقة 23 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب فيديو بث مباشر على قناة dmc وام بي سي ومنصة شاهد vip بعد زواج البطل من حلاوتهم يتربص الحاقدون والغاضبون منهم.

مسلسل موسى الحلقة السابقة شهدت إخبار هبة عبد الغني – بخيتة، لزوجها شيخ صالحين – محمد ريحان بأنها حامل منه وذلك بعدما تزوج منها ضمن أحداث الحلقة السابقة من المسلسل المصري التاريخي.

وشهد مسلسل موسى إنقاذ الريس جابر – ضياء عبد الخالق، موسى – محمد رمضان، من القتل في ليلة زفافه على حلاوتهم – سمية الخشاب، حيث قام الريس جابر بقتل مغاوري - سعد المختار وهو أحد المطاريد.

وتم قتل مغاوري بعدما حضر إلى فرح موسى وحلاوتهم ليقتله، تنفيذا لاتفاقه مع عبير صبري التي طلبت منه الانتقام لزوجها شداد – رياض الخولي من موسى، وقام المعلم غريبة بفضح المعلم وهبة في الفرح.

مسلسل موسى الحلقة 23: اضغط هنا

وأخبر موسى بأن المعلم وهبة هو من طلب من "قورمة" قتل موسى والتخلص منه أثناء سفره بالقطار إلى غزة، حيث تلقى عيا ناري في جسده نقل على إثرها إلى المستشفى ثم لحقته حلاوتهم إلى غزة للاطمئنان.

وتصدر مشهد زفاف سمية الخشاب ومحمد رمضان، في مسلسل موسى، الذي أحياه المطرب أحمد سعد، حيث ظهر في شخصية المطرب مجدي أبو الدهب، حديث الساعة عبر منصات السوشيال ميديا.

مسلسل موسى الحلقة 23 الثالثة والعشرين كاملة وأحداث أكثر حماسة وإثارة وتشويق مع نجوم الفن محمد رمضان سمية الخشاب وتطور علاقة الحب والزواج بينهما وتزداد الأزمات والمشاكل مع الخارج.

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