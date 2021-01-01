شركة إسرائيلية تكتشف ثغرة أمنية خطيرة بمنتجات شركة Dell

القدس المحتلة /سما/

أفادت القناة الإسرائيلية (12) أن شركة السايبر الإسرائيلية كشفت عن ثغرة أمنية خطيرة في الحواسيب ومنتجات شركة Dell العالمية وعرّضت مئات الملايين من الأجهزة حول العالم للخطر.



ووفقًا للشركة الإسرائيلية فإن الثغرات الأمنية التي كشف عنها كانت قائمة منذ 10 سنوات بدون أن يكتشفها أو يصلحها أحد، وبعد هذا الكشف ومن أجل تصليح هذه الثغرة الأمنية الخطيرة، أصدرت شركة Dell تحديثًا امنيًا لعملائها.



وحسب المعلومات التي قدمتها الشركة الإسرائيلية، فإن الثغرة الأمنية كانت تسمح للمخترق تجاوز الأذونات القائمة في نظام التشغيل Windows وجعل المستخدم المخترق مديرًا للحاسوب (أدمن)، بهذه الطريقة المخترق يمكنه متابعة المستخدمين الآخرين، وتسريب معلومات واطفاء أنظمة حماية وتنفيذ كل ما يريده بالجهاز الذي تم اختراقه-حاسوب محمول، حاسوب مكتبي، أجهزة لوحية.



وأعلنت الشركة أنها نقلت الى شركة Dell جميع التفاصيل حول نقاط الضعف الأمنية التي عثر عليها-وحاليًا قامت الشركة بإصدار تحديث أمني لعملائها من خلال تحديث أحد برامج التشغيل.