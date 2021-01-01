  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شركة إسرائيلية تكتشف ثغرة أمنية خطيرة بمنتجات شركة Dell

الأربعاء 05 مايو 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة إسرائيلية تكتشف ثغرة أمنية خطيرة بمنتجات شركة Dell



القدس المحتلة /سما/

أفادت القناة الإسرائيلية (12) أن شركة السايبر الإسرائيلية كشفت عن ثغرة أمنية خطيرة في الحواسيب ومنتجات شركة Dell العالمية وعرّضت مئات الملايين من الأجهزة حول العالم للخطر.  
 
ووفقًا للشركة الإسرائيلية فإن الثغرات الأمنية التي كشف عنها كانت قائمة منذ 10 سنوات بدون أن يكتشفها أو يصلحها أحد، وبعد هذا الكشف ومن أجل تصليح هذه الثغرة الأمنية الخطيرة، أصدرت شركة Dell تحديثًا امنيًا لعملائها. 
 
وحسب المعلومات التي قدمتها الشركة الإسرائيلية، فإن الثغرة الأمنية كانت تسمح للمخترق تجاوز الأذونات القائمة في نظام التشغيل Windows وجعل المستخدم المخترق مديرًا للحاسوب (أدمن)، بهذه الطريقة المخترق يمكنه متابعة المستخدمين الآخرين، وتسريب معلومات واطفاء أنظمة حماية وتنفيذ كل ما يريده بالجهاز الذي تم اختراقه-حاسوب محمول، حاسوب مكتبي، أجهزة لوحية. 
 
وأعلنت الشركة أنها نقلت الى شركة Dell جميع التفاصيل حول نقاط الضعف الأمنية التي عثر عليها-وحاليًا قامت الشركة بإصدار تحديث أمني لعملائها من خلال تحديث أحد برامج التشغيل.

#اسرائيل #شركة Dell العالمية #ثغرة أمنية خطيرة #وحدات السايبر

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تهديدات محمد الضيف

الضيف يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال الاسرائيلي ...

تصريح مهم لقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضـيف

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

شاهد الفيديو : مجندات إسرائيليات يرقصن مع جنود مصريين

مشاهدة مباراة الوحدات والجليل بث مباشر اليوم في الدوري الأردني 2021

"رقم صادم"... الكشف عن مقدار ثروة الفنان المصري عادل إمام

الأخبار الرئيسية

"الآن جاءت معركة المعارك".. الرئاسة الفلسطينية تحذر: المرحلة الحالية الأخطر على مشروعنا الوطني

هذا ما يخطط له التعليم بغزة حال استمرت تداعيات كورونا

وزيرة الصحة : 21 وفاة و815 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1979 حالة تعاف

انسحاب قوات الاحتلال من محيط عقربا بعد عدم العثور على "المطلوبين" في المنزل الذي حاصرته

صحيفة تكشف : هذه خطوات الرئيس المقبلة بعد الغاء الانتخابات بعضها اتجاه حماس وتفريغات 2005 ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية