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أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تهديدات محمد الضيف

الأربعاء 05 مايو 2021 12:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تهديدات محمد الضيف



القدس المحتلة/سما/

عقَّب الإعلام العبري، مساء يوم الثلاثاء، على تهديدات قائد هيئة الأركان في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بأنّ الكتائب لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" المستمر في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقال المراسل العسكري لصحفية "معاريف"، تال ليف رام: "في أحداث أكبر بكثير مما يحدث الليلة في الشيخ جراح أو مؤخرًا في القدس، كان الضيـف صامتًا".

وأضاف: "خروجه اليوم من خزانة الصمت دليل على تصميم حماس على إشعال المنطقة"، مُردفاً: "تصريحه الليلة ليس تحذيراً بل مادة حارقة".
 

وعقب الاعلان قال راديو جيش الاحتلال:" قائد الجناح العـ.ـسكري في حمـاس يهدد .. إذا لم توقف عداونكم في الشيخ جراح ستدفعون ثمناً غالياً".


من جهتها، علَّقت مراسلة الشئون الفلسطينية في شبكة "كان"، نوريت يوحانان، بالقول: "إنّ "زعيم الذراع المسـلح لمنظمة حماس محمد الضيف يكسر الصمت ويُهدد "إسرائيل" بأنّها ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر "العدوان" في الشيخ جـراح".

وأما جال بيرجير محرر الشؤوون الفلسطينية في قناة كان العبرية قال : "الناطق باسم الذراع العسكري لحماس أبو عبيدة، يحصل في عدة دقائق على أكثر من 5 آلاف متابع لصفحته بالتليجرام، بسبب تصريح محمد الضيف.

وكان الضيف قد قال مساء الثلاثاء: "إنّ لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال، فإنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مُستدركاً: "الاحتلال سيدفع الثمن غاليًا".

كما توجّه الضيف بالتحية إلى أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لافتاً إلى أنّ قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب.

#الاعلام الاسرائيلي #محمد الضيف #كتائب القسام

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