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الإعلان عن موعد وآلية صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى عن شهر إبريل 2021

الثلاثاء 04 مايو 2021 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن موعد وآلية صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى عن شهر إبريل 2021



غزة / سما /

أعلنت، رئيس مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير، مساء يوم الثلاثاء، عن موعد وآلية صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى عن شهر إبريل 2021.

وقالت الوزير في بيان صحفي، إنّ "مخصصات أسر الشهداء و الجرحى، عن شهر نيسان/ إبريل 2021، سيتم صرفها بالتزام مع صرف رواتب الموظفين".

وأشارت إلى أن عملية صرف المخصصات في المحافظات الشمالية، ستكون بنفس آلية الشهر الماضي، من خلال مكاتب البريد الفلسطينية الرئاسية.

وأضافت: "أما بالنسبة للمحافظات الجنوبية فسيتم صرفها من خلال شركة مالية، حيث ستقوم المؤسسة من خلال مكاتبها في المحافظات الجنوبية بالتواصل مع المستفيدين بالخصوص".

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