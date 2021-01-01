الإعلان عن موعد وآلية صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى عن شهر إبريل 2021

غزة / سما /

أعلنت، رئيس مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير، مساء يوم الثلاثاء، عن موعد وآلية صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى عن شهر إبريل 2021.

وقالت الوزير في بيان صحفي، إنّ "مخصصات أسر الشهداء و الجرحى، عن شهر نيسان/ إبريل 2021، سيتم صرفها بالتزام مع صرف رواتب الموظفين".

وأشارت إلى أن عملية صرف المخصصات في المحافظات الشمالية، ستكون بنفس آلية الشهر الماضي، من خلال مكاتب البريد الفلسطينية الرئاسية.

وأضافت: "أما بالنسبة للمحافظات الجنوبية فسيتم صرفها من خلال شركة مالية، حيث ستقوم المؤسسة من خلال مكاتبها في المحافظات الجنوبية بالتواصل مع المستفيدين بالخصوص".