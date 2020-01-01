شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 22 كاملة بطولة قصي خولي

دمشق / سما

نشرت القناة الناقلة بث مباشر رابط مشاهدة مسلسل 2020 الحلقة 22 كاملة بطولة قصي خولي نادين نجيم، حيث يتخلل حلقة اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان أحداث كثيرة ينتظرها المتابع والمشاهد.

مشاهدة مسلسل 2020 الحلقة السابقة شهدت استمرار ملاحقة رسمية لحياة التي ذهبت إلى منزل النقيب الذي قتله يزن، فمذا ستفعل حياة عند لقائها برسمية، وهل سوف تبرر ذهابها هناك بشيء آخر غير اللقاء.

كما شهدت شكوك رسمية نحو حياة دفعتها لتلاحقها بسيارة الأجرة عندما كانت تغادر حياة الحي، وبدأت تراقبها إلى أن صدمت بأنها داخلة على بيت النقيب، فقامت رسمية بالتقاط صورة للمكان بهاتفها النقال.

حياة ستبرر فعلتها أنها ذهبت لحفل طفلة هناك للجماعة التي كانت تعمل معهم، لأنها أحبتها من قبل بحيث كانت تذكرها بشقيقتها ميرا، أما أبو اليل، فقد عقد اتفاقا مع الشرطة لكي يمدهم بمعلومات على الحوت.

مسلسل 2020 الحلقة 22: اضغط هنا

ستقوم الشرطة بتخفيف العقوبات على حفيده عبدو، فقررت أن تذهب للحوت ومعهم أبو اليل تحت حراسة رجال الآمن، لكي يدفع الثمن إذا فعل شيء لم يتفقون عليه. فهل ستستطيع الشرطة الوصول إلى الحوت.

بعد كل شيء، وردة تبدوا غير مرتاحة بتواجد حياة، وسيزيد ذلك عندما ستعلم أن صافي يحبها، فهي لن يهدأ لها البال حتى تكشف هويتها الحقيقية، أما بدر فقد بدأ يشعر بالحب اتجاه نورة، فقد رأى الفرصة.

في مسلسل 2020 الحلقة 22 كاملة تزداد الوقائع إثارة وتشويق وتصبح أكثر حماسة مع اقتراب الأحداث من ذروتها وحبكتها المعروفة في مثل هذه الأعمال الدرامية الفنية السورية اللبنانية المشتركة.