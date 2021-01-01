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موعد أول أيام عيد الفطر في قطر 2021

الإثنين 03 مايو 2021 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد أول أيام عيد الفطر في قطر 2021



الدوحة / سما

حددت مصادر فلكية قطرية، موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في قطر، ونهاية شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنه يمكن تحري هلال شوال يوم الأربعاء بتاريخ 12 مايو الجاري.

وأكدت المصادر، أن أول أيام عيد الفطر لهذا العام في قطر، سيصادف يوم الخميس 13 مايو/أيار الحالي، حيث يتمم رمضان 30 يوما كاملا العدة في نهاية يوم الأربعاء.

وأشارت المصادر الفلكية، إلى أنه وفق حسابات فلكية دقيقة فإنه يستحيل أن يتم رؤية الهلال بالعين المجردة بعد غروب شمس الثلاثاء في الحادي عشر من شهر مايو الحالي.

وينتظر القطريون إعلان دار التقويم القطري عن أول أيام عيد الفطر السعيد، بعد أن أعلنت عن أول أيام شهر رمضان المبارك والذي كان في 13 ابريل الماضي.

موعد عيد الفطر في قطر 2021:

وتشتهر قطر بالعديد من العادات والتقاليد للاحتفال بعيد الفطر السعيد على مدار أيامه الثلاث، ومن أبرزها صلاة العيد في الساحات العامة وارتداء الأثواب الجديدة والتطيب بأجمل العطور.

وتنطلق مظاهر الاحتفال بعيد الفطر السعيد عقب صلاة العيد مباشرة، فتبدأ التهاني والزيارات العائلية واجتماع أطفال الحي في الساحات لشراء الألعاب والحلوى والاصطفاف لاستلام العيدية من الأجداد.

ويتميز المواطنين في قطر بإعداد مجموعة من الأطباق الرئيسية في المناسبات الدينية، والتي من أشهرها عيد الفطر والأضحى، حيث تصنع الأكلات الشعبية منها البلاليط واللقيمات والفطائر المقلية.

ومع انتشار فيروس كورونا بطفراته المختلفة، فلابد أن يؤثر على فرحة العيد في قطر هذا العام، لكن لن يمنع من تعطيل المؤسسات والدوائر الحكومية للتمتع بإجازة العيد السعيد مع الأهل والأصدقاء.

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