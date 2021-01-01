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"كان من الممكن منعه".. إسرائيل تفتح تحقيقا في حادث التدافع

الإثنين 03 مايو 2021 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كان من الممكن منعه".. إسرائيل تفتح تحقيقا في حادث التدافع



القدس المحتلة /سما/

أعلنت هيئة رقابية حكومية في إسرائيل، الاثنين، أنها ستفتح تحقيقا في حادث التدافع الذي وقع في احتفال ديني في نهاية الأسبوع، وأسفر عن مقتل 45 يهوديا متشددا.

وقال مراقب الدولة ماتنياهو إنغلمان في مؤتمر صحفي في القدس المحتلة: "هذا حدث كان من الممكن منعه"، وأضاف أن تقريره سيركز على تصرفات صانعي القرار والشرطة وعمال الإنقاذ في الميدان.

ويُعتقد أن الموقع هو مكان دفن الحاخام الحكيم البارز شمعون بار يوشاي في القرن الثاني.

واستقطب المهرجان حوالي 100 ألف شخص، معظمهم من اليهود الأرثوذكس المتطرفين، بعد أن ورد أن السياسيين الأرثوذكس المتشددين ضغطوا على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وآخرين لرفع قيود الحضور.

واستمرت احتفالات هذا العام رغم القيود لمواجهة فيروس كورونا التي تمنع التجمعات لأكثر من 500 شخص في الهواء الطلق، والانتقادات الطويلة من قبل الشرطة والسلطات الصحية في السنوات الأخيرة حول سلامة التجمعات الجماهيرية في الموقع.

#اسرائيل #فيروس كورونا #احتفال ديني #حادث التدافع #حادث جبل الجرمق #ضحايا جبل الجرمق

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