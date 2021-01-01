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موعد عيد الفطر في أمريكا 2021 الولايات المتحدة

الإثنين 03 مايو 2021 02:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عيد الفطر في أمريكا 2021 الولايات المتحدة



واشنطن / سما

حددت جهات فلكية معتمدة، موعد أول أيام عيد الفطر في الولايات المتحدة الأمريكية 2021 حيث شارف شهر رمضان المبارك على الانتهاء مع البدء في العشر الاواخر.

وأشارت الجهات المختصة في شؤون الفلك إلى أن موعد عيد الفطر في أمريكا 2021 فلكيا سيكون يوم الثالث عشر من هذا الشهر، فيما يستمر ثلاثة أيام وينتهي في 15 مايو.

ويأتي عيد الفطر مباشرة بعد نهاية شهر الصيام، حيث يصوم المسلمون هذه السنة وفق التقديرات الفلكية ثلاثين يوما، كما هو الحال في بلدان إسلامية على رأسها السعودية.

ويعيش المسلمون الذين ينتشرون في جميع ولايات أمريكا لا سيما الشمالية منها أوضاعا جيدة مقارنة بغيرهم، حيث يسمح فتح المساجد لأداء الصلوات والعبادة غالبا.

موعد عيد الفطر في أمريكا 2021:

وشيد المسلمون منذ عشرات السنوات العديد من المساجد في الولايات المتحدة، حيث يذهبون إليها لأداء الصلوات كافة من بينها صلاة التراويح في شهر رمضان وكذلك المناسبات الدينية كالأعياد.

ومن أبرز المساجد في الولايات المتحدة، المركز الإسلامي الأمريكي، المسجد الأم، الصادق، مركز دار الهجرة الاسلامي، مريم، ديربورن، ومراكز في الشرفات وأوستن ولاس فيغاس وشيكاغو والشمال.

ويعد المسجد الأم هو الأبرز في أمريكا حيث يمثل الجامع الأقدم بالبلاد ويحرص المسلمون في الأعياد على زيارته وأداء الصلاة فيه ثم ممارسة الطقوس عبر زيارة الأصدقاء والأقارب والأهل هناك.

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