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موعد عيد الفطر 2021 في ماليزيا

الإثنين 03 مايو 2021 01:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عيد الفطر 2021 في ماليزيا



كوالالمبور / سما

أعلن مركز الفلك الدولي المتخصص في الحسابات الفلكية للأشهر الميلادية والهجرية وغيرها؛ عن موعد عيد الفطر 2021 في ماليزيا وتاريخ انتهاء شهر رمضان المبارك لهذا العام الجاري 1442 هجري.

وذكر مركز الفلك الدولي أن موعد عيد الفطر في ماليزيا سيكون يوم الخميس 13 مايو / أيار 2021 الذي يصادف الخميس الثالث عشر من الشهر الجاري، أي آخر أيام الأسبوع القادم بعد 9 أيام من اليوم.

وأوضح أن بهذا التاريخ وتحديد موعد عيد الفطر في ماليزيا يكون شهر رمضان لهذا العام الهجري 1442 قد أتم 30 يوما كاملا ونهايته ستكون في يوم الأربعاء الثاني عشر من أيار الجاري يعقبه يوم العيد.

وحدد مركز الفلك الدولي والعديد من الراصدين والعلماء والمصادر الفلكية المختلفة موعد عيد الفطر في العديد من البلدان العربية والإسلامية والأوروبية في نفس اليوم أي يوم الخميس بعد القادم وفق الحسابات.

موعد عيد الفطر في ماليزيا 2021:

وتعتبر دولة ماليزيا ذات أغلبية مسلمة، حيث ينتظر السكان وخاصة المسلمون فيها تحديد موعد عيد الفطر السعيد من أجل بدء التجهيزات والتحضيرات لاستقبال العيد بالفرح والسرور بعد انتهاء رمضان.

ومع اقتراب انتهاء شهر رمضان، يبدأ المسلمون في ماليزيا وحول العالم بالاستعداد لاستقبال عيد الفطر، بطقوس معروفة لدى غالبية البلدان، فتبدأ عمليات شراء الملابس الجديدة وكذلك بعض الأطعمة المميزة.

ويعتبر عيد الفطر في ماليزيا 2021 فرصة للتنزه وقضاء الإجازة التي قد تمتد لمدة 4 أيام هذا العام، كما يتميز لدى السكان وخاصة في العاصمة كوالالمبور بطقوس مختلفة عن باقي الأعياد والأيام فيها.

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