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متى موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر ؟

الأحد 02 مايو 2021 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
متى موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر ؟



القاهرة / سما

حددت أعلى هيئة فلكية في البلاد، موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر بالتزامن مع بقاء أيام قليلة على نهاية شهر رمضان الفضيل ودخول مختلف البلدان الإسلامية في العشر الأواخر منه فعليا.

وقالت الهيئة المحلية في بيان لها تداولته بعض الموقع الموثوقة إن موعد عيد الفطر 2021 في مصر سوف يكون بتاريخ 13 مايو الحالي، وفق الحسابات التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وعلى الرغم من إجماع الفلكيين في هذه الأثناء على أن فاتح عيد الفطر السعيد سيكون في الثالث عشر من هذا الشهر، إلا أن غالبية الدول العربية والإسلامية لا تعتمد على هذه الطريقة في حساب الأشهر.

ومن بين هذه البلدان جمهورية مصر العربية التي لا بد أن تتحرى هلال شهر شوال مع نهاية رمضان المبارك، إذ من المتوقع أن يجري التحري مساء الأربعاء الثاني عشر من آيار عبر الطرق المعروفة.

موعد عيد الفطر في مصر 2021:

ووفق ما ورد في البيان الصادر عن المعهد، فإن هلال شوال سوف يولد عند الساعة 09:00 من مساء الثلاثاء بتوقيت العاصمة القاهرة، مبينا أنه يوم الرؤية الفعلي ويكون في تاريخ الحادي عشر.

أما هلال شوال الجديد، وفق حسابات المعهد الفلكية، لن يولد حين الغروب في ذلك المساء لدى كل الدول الإسلامية، لكنه سيظهر في المغرب وموريتانيا بالإضافة إلى عدد من بلدان القارة السمراء.

وتعد أجواء عيد الفطر في جميع محافظات مصر مختلفة عن غيرها من المناطق حول العالم؛ نظرًا للفعاليات المميزة التي تشهدها لا سيما في مساء أول أيام على الرغم من الوضع الصحي فيها.

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