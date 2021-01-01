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موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في كندا

الأحد 02 مايو 2021 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في كندا



كندا / سما

حددت مصادر فلكية إسلامية، موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في كندا، والعديد من البلدان الأوروبية، وفق حسابات فلكية دقيقة للاحتفال بالمناسبات والأعياد الدينية.

وأكدت المصادر أن موعد عيد الفطر السعيد في كندا لهذا العام 2021، سيكون في يوم الخميس ويصادف الثالث عشر من شهر مايو/ آيار الحالي، مشيرة إلى أن رمضان سيكمل 30 يوما كاملا.

وأضافت المصادر الفلكية أن هلال شهر شوال لهذا السنة لن يرى بعد غروب شمس الأربعاء، إنما في وقت لاحق من نفس الليلة، وفق الحسابات الفلكية لرؤية الهلال,

ويعيش في كندا أكثر من مليون و53 ألف مسلم، أي ما يعادل 3.5 % من نسبة السكان، الأمر الذي يجعل الإسلام ثاني أكبر دين في البلاد بعد دين المسيحية، حيث يلتزم الأغلبية بالإسلام السني من السكان المسلمين.

موعد عيد الفطر في كندا 2021:

وتزداد نسبة السكان المسلمين في كندا بعفل المهاجرين بشكل عام، والذين جاءوا للبلاد لأسباب متنوعة منها التعليم والعمل والأمن والعمال، وأسباب أخرى مثل جمع شمل الأسرة.

ويعيش المسلمون في كندا حياة آمنة بعض الشيء، حيث يستطيعون الذهاب للمساجد دون مضايقات، وتتمكن النساء منهم ارتداء الحجاب بحرية في الأماكن العامة والتي تتراوح نسبتهم 48%.

وتشتهر كندا بوجود عدد كبير من المساجد ودور العبادة المخصصة للمسلمين لصلاة الفروض الخمسة المعروفة إضافة لصلاة العيدين الأضحى والفطر، أبرزها مسجد كالجاري، وجامع تورونتو و مسجد جمعية مسلمي اوتاوا.

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