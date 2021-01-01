دمشق / سما

أعلنت جهات فلكية وعلماء، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الجمهورية السورية، وآخر أيام شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن صيام شهر رمضان سيكمل الثلاثين يوما هذا العام.

وأفاد علماء الفلك، إن موعد عيد الفطر 2021 في سوريا، سيصادف يوم الخميس الثالث عشر من مايو/ أيار من الشهر الجاري، وفق حسابات دقيقة لتحديد هلال شهر شوال فلكيا.

وينتظر المسلمون في سوريا إعلان الجهات المسؤولة على أول أيام عيد الفطر السعيد قرب انتهاء أواخر أيام شهر رمضان المبارك، تمهيدا لاستقبال العيد بألذ الأكلات والحلويات والهدايا.

ويترقب الجمهور العربي والإسلامي موعد تحري هلال شهر شوال، والذي من المقرر أن يتم في الثاني عشر من الشهر الحالي، وفق الرؤية الشرعية بالعين المجردة وأجهزة التليسكوب والرصد.

موعد عيد الفطر في سوريا 2021:

ويبدأ المواطنين السوريين في الاحتفال بعيد الفطر بأداء صلاة العيد بعد شروق شمس بنحو 20 دقيقة، في الساحات العامة والمساجد متبادلين التهاني والتبريكات مصطحبين الأطفال والنساء.

وتتميز سوريا بطريقة خاصة للاحتفال بعيد الفطر السعيد لما يلمسه المجتمع من روح للمحبة والتعاون بشكل عام في الحياة العامة، فتقدم أشهى الحلويات في الشوارع السورية عقب صلاة العيد.

وتستمر الاحتفالات بعيد الفطر السعيد في سوريا إلى ثالث أيامه مثل كثير من الدول العربية والإسلامية، وسط فرحة بتأدية الطقوس الخاصة بالبلاد خلال أيام العيد من التطيب والاغتسال وارتداء الملابس الجديدة وغيرها.