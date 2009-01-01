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موعد عيد الفطر 2021 في السويد

الأحد 02 مايو 2021 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عيد الفطر 2021 في السويد



السويد / سما

أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، بيانا حول تحديد موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في السويد، معتمدا بذلك على الرصد الفلكي المسبق لتعدد الأعياد الدينية المعتمدة على رؤية الهلال.

وقال المجلس الأوروبي في بيانه، إن موعد عيد الفطر السعيد في السويد لهذا العام 2021، يصادف يوم الخميس 13 مايو /أيار الجاري، مشيرا إلى أن مدة الشهر المبارك 30 يوما كامل العدة.

وأكد المجلس أن الحساب الفلكي العلمي يؤكد بشكل قطعي توقيت الرؤية الصحيحة، ولا يمكن أن يعارض تحققها، لعموم الخطاب" صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"، حيث يمكن رؤية الهلال في كثر من بلدان العالم بالعين المجردة.

ويعتبر عيد الفطر السعيد من أهم المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون بعد إتمام صيام شهر رمضان المبارك، فتقام الصلاة في صباح أول أيام العيد ثم يتبادل الناس الزيارات والتهنئة والهدايا بأنواعها.

موعد عيد الفطر في السويد 2021:

وينتظر المسلمون من أبناء الجالية الإسلامية والمهاجرين في السويد، وكذلك المواطنين في العديد من المدن السويدية حلول أول أيام العيد الفطر السعيد ويتجمعون في المساجد المشهورة لأداء الصلاة.

ويمارس 810 ألف شخص دين الإسلام بانتظام في السويد، بحسب  تقرير بيو للأبحاث لعام 2017  ، أوضح أن الدافع الرئيسي لانتشار الإسلام في السويد هو الهجرة للعمل في الصناعة والأعمال اليدوية منذ أواخر الستينات.

ويذكر أن نسبة التمييز تجاه المسلمين في السويد ازدادت بنسبة 69% منذ عام 2009، حيث بين تقرير صحفي أن النساء المحجبات بتعرضن لمضايقات كثيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية في البلاد.

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