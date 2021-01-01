كانبرا / سما

أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عن تحديد تاريخ موعد عيد الفطر في أستراليا 2021، مشيرا إلى أن شهر رمضان المباكر هذا العام سيكون كما العام السابق ويتمم 30 يوما وفق الحسابات الفلكية.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس الأوروبي في بيان رسمي، أن موعد عيد الفطر في أستراليا 2021 سيكون الخميس بعد القادم الموافق 13 مايو / أيار 2021 ليتمم شهر رمضان بذلك 30 يوما بالتمام والكمال.

وأوضح أن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان لعام 1442هجري تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 02 و31 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الإثنين.

ويوافق يوم الاثنين 12 أبريل / نيسان2021 الموافق 30 شعبان 1442هجري أي ما يوافق الساعة 05:31 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة، حيث سيتمكن العديد من الأشخاص من رؤية هلال شوال وقتها.

موعد عيد الفطر في أستراليا 2021:

وقال المجلس إن الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شهر شوال تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 19:00 حسب التوقيت العالمي (جرينتش GMT) من يوم الثلاثاء (11) مايو/آيار2021م الموافق 29 رمضان.

ووفق البيان، يستحيل رؤية الهلال بعد غروب شمس الثلاثاء، ويمكن رؤيته يوم الأربعاء 12 مايو/ أيار بالعين المجردة في أمريكا الشمالية والجزء الشمالي من أمريكا الجنوبية، وباقي مناطق العالم بأجهزة الرصد.

وينتظر المسلمون والجاليات العربية والإسلامية موعد أول أيام عيد الفطر في أستراليا 2021 لتحديد موعد صلاة العيد التي لم يتم حسم مصيرها هذا العيد حتى الآن، وإجراءات الصلاة في المساجد الأسترالية.