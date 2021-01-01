شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 20 العشرين كاملة مع محمد رمضان

القاهرة / سما

عرضت القناة الناقلة مسلسل موسى الحلقة 20 العشرين كاملة مع النجمين محمد رمضان وسمية الخشاب ونخبة من نجوم الفن المصري، وتطورات كبيرة جدا على الأحداث بعد أن سافرت حلاوتهم إلى غزة.

شهد مسلسل موسى الحلقة السابقة، سفر حلاوتهم إلى غزة وذلك للاطمئنان على موسى حيث علمت بتدبير عملية قتله فى القطار، كما عودة شفيقة إلى زوجها شهاب باشا، وذلك بعدما غضبت منه بسبب لعب القمار.

وكان محمد رمضان، قال لها عقب اختفائه بعدما قال لها شقيقه إنه هرب إلى الصعيد، وذلك لكي يتخلص منه بعدما طلب من (قورة) أن يقتله، وبالفعل أصيب برصاصة ولكن القدر أراد أن يجعله يكمل حياته.

وشهد مسلسل موسى الحلقة السابقة أيضا، زيارة حلاوتهم إلى موسى بالمشفى عودة شفيقة - هبة مجدي إلى زوجها "شهاب باشا" صبري فواز، وذلك بعدما غضبت منه بسبب لعب القمار واصطحابها معه.

مسلسل موسى الحلقة 20: اضغط هنا

وفي الحلقات السابقة، أُطلق على الفنان محمد رمضان النار، وهرب "قورمة" وذهب إلى سيد رجب "المعلم وهبة"، ليتسلم مبلغ 1000 جنيه قيمة قتله لموسى، ولكن القدر منع ذلك حيث تم إنقاذ موسى.

ونقل موسى مصابا إلى المستشفى في غزة بحالة حرجة، وقناة dmc تعرض المسلسل للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء.

مسلسل موسى الحلقة 20 العشرين كاملة تتسارع فيها الأحداث والوقائع بين موسى وحلاوتهم وتتطور الأزمة بين سمية الخشاب وشقيقها المعلم وهبة بسبب محاولته قتل البطل الذي أصبح حبيبها وخطيبها.