بغداد / سما

أعلنت جهات فلكية وعلماء مختصون عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في العراق وآخر يوم في شهر رمضان المبارك وبداية شوال 1442 هجري في ظل انتظار المسلمون والوافدون تحديد تاريخ العيد.

وقال علماء الفلك إن موعد عيد الفطر 2021 في العراق سيصادف هذا العام يوم الخميس الأسبوع القادم بتاريخ 13 مايو / أيار الجاري، مؤكدين أن الصيام وشهر رمضان سيتمم ثلاثين يوما الأربعاء بعد القادم.

ويبحث الكثير من الاشخاص في هذه الايام وخاصة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك عن موعد عيد الفطر في العراق حيث ينتظر المسلمون تحديد الموعد من أجل تحضير أنفسهم لاستقبال العيد السعيد.

ويعم السرور والفرحة على كل الناس خلال أيام عيد الفطر وأيضاً يعم عليهم الخير والبركات، وقبل أول ايام عيد الفطر وتحديداً في اخر ايام شهر رمضان المبارك يقوم العديد من المسلمون بالتجهيز لعيد الفطر.

موعد عيد الفطر في العراق 2021:

وتختلف طقوس أهل العراق في التجهيز والتحضير لاستقبال عيد الفطر في كل عام، ولكن تتفق العديد من البلدان في عادات أصيلة وتقاليد راسخة أهمها المحافظة على الترابط الاجتماعي والتآخي والزيارات.

ويبدأ سكان العراق الاحتفال بعيد الفطر بأداء صلاة العيد بعد شروق شمس يوم الخميس الموافق 13 مايو الشهر الجاري، ثم تبدأ طقوس التهاني والمعايدات والزيارات العائلية وللأصدقاء طيلة اليوم الأول.

عيد الفطر في العراق 2021 يشهد هذا العام طقوسا مختلفة في ظل استمرار الظروف الصحية الطارئة، ولم يتم تحديد موعد صلاة العيد حتى الآن أو آلية الصلاة والإجراءات التي قد تحدد إقامتها.