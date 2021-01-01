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الجهاد الاسلامي : المقاومة لن تكون بمنأى عما يحدث في القدس وجاهزة للرد على جرائم الاحتلال

الأحد 02 مايو 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : المقاومة لن تكون بمنأى عما يحدث في القدس وجاهزة للرد على جرائم الاحتلال



غزة / سما /

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحمد المدلل، إن ما يحدث في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة من تفريغ أهلها جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال ضد أهلنا في مدينة القدس.

وأضاف المدلل في تصريح خاص لـ "قناة فلسطين اليوم"، اليوم الأحد، أن جرائم الاحتلال لن تتوقف عند حي الشيخ جراح بل هي حلقة في سلسلة جرائم مستمرة حتى تفريغ القدس كاملة من أهلها وتحويلها إلى عاصمة له.

وأكد المدلل أن محكمة الاحتلال لا تمت إلى القانون الإنساني بشيء وهي نفسها التي تغطى جريمة الاحتلال الجديدة بحق أهلنا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

ودعا القيادي في الجهاد إلى انتفاضة شعبية في الضفة الغربية والقدس وتفعيل المقاومة بكل أشكالها وخصوصا المقاومة المسلحة، مؤكداً أن المقاومة لن تكون بمنأى عما يحدث، فهي دائما تؤكد أنها على أتم الجهوزية للرد على جرائم الاحتلال ورسالتها في بداية الأحداث كانت واضحة تماما.

وتابع المدلل: "على الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤولياتهم في مواجهة جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القدس وخصوصاً أهلنا في حي الشيخ جراح".

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