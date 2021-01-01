موعد عيد الفطر 2021 في إيطاليا

روما / سما

كشفت الأمانة العامة لمجلس الإفتاء والبحوث الأوروبي مقره دبلن، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في إيطاليا، موضحا أنه تم الاعتماد على الرصد الفلكي لبدء رمضان وشوال في البلدان الأوروبية.

وحسم المجلس وفق بيان صدر عنه لعموم المسلمين في القارة العجوز، مسألة تحديد موعد عيد الفطر في إيطاليا 2021 ودول أوروبا، مبينا أنه سيحل علينا بتاريخ 13 من هذا الشهر ويكون أيضا يوم خميس.

وكان ذلك بالنسبة لدول أوروبا التي يعتمد فيها المسلمون على الحسابات الفلكية لتحديد بدايات وآواخر الأشهر الهجرية، في حين لم تحسم البلدان الإسلامية هذه المسألة وما زالت تتحرى كل شهر على حدة.

ويوجد في إيطاليا نسبة كبيرة من المسلمين موزعين على المدن والمناطق كافة سواء الحدودية أو تلك السياحية التي تعد مركزًا لكل القادمين إليها سواء من دول العرب أو غيرها من قارات العالم أجمع.

موعد عيد الفطر في إيطاليا 2021:

وعلى اختلافها لكن تظل روما الوجهة الأبرز من بين كل المدن الإيطالية، حيث تعد العاصمة الأكبر على الصعيد الأوروبي وتحتوي على نسبة عالية من السكان فيما يتوزع آخرون على المناطق الساحلية.

ويمكنك إجراء جولة على محرك البحث جوجل كي تطلع على تفاصيل المسجد الأكبر الذي يقع شمال روما ويأتي في المرتبة الثانية على مستوى القارة الأوروبية من حيث المساجد فهو صرح دراسة وعبادة.

وتختلف أساليب احتفال المسلمين بحلول عيد الفطر في إيطاليا 2021 حيث يتوجه منهم إلى المساجد في صباح اليوم الأول بينما يزور أبناء الجالية المسلمة بعضهم البعض في المنازل حتى نهاية الثلاثة أيام.