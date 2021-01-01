باريس / سما

كشفت مصادر رسمية في علوم الفك والفضاء والمجلس الأوروبي للإفتاء، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في فرنسا بما يشمل جميع المدن الفرنسية التي يتواجد فيها المسلمون في الوقت الراهن.

وذكرت المصادر أن موعد عيد الفطر 2021 في فرنسا سيصادف تاريخ الثالث عشر من الشهر الميلادي الجاري (مايو / ايار) أي أن ذلك يعني أن الشهر الفضيل سيكمل ثلاثون يوما كما العام المنصرم.

ويترقب المسلمون في فرنسا حلول اليوم الأول للشهر الفضيل، حيث لم تسمح السلطات حتى اللحظة بفك كامل للحظر نتيجة الإغلاقات بسبب الوباء، إلا أن ذلك متوقعا في أي لحظة خلال الفترة القريبة القادمة.

ولا يختلف حال مسلمو فرنسا الذين زاد عددهم مؤخرا عن غيرهم حول العالم، كون الإغلاقات تلاحقهم كما غيرهم من المواطنين الأصليين؛ في إطار حرص السلطات على سلامتهم وكل مكونات المجتمع.

موعد عيد الفطر في فرنسا 2021:

ويتواجد المسلمون في العاصمة باريس ومدن تولوز ونيس التي تعد من أهم الواجهات السياحية حول العالم، إذ يقيم الكثيرون هناك بشكل مستمر بداعي العمل فيما يتجه آخرون للسياحة والتجول.

وتتجه الأنظار نحو فرنسا هذا العيد تحديدا لا سيما عقب التصريحات التي أطلقها رئيسها، إذ يتمنى المواطنون هناك أن يتم تخفيف بعض القيود المفروضة كي يحتفل الجميع بحلول أيام عيد الفطر.

يشار إلى أن صلاة عيد الفطر في فرنسا لم تتضح بعد، حيث كان نفس الإغلاق مفروضا السنة الماضية ما تسبب في إقامتها داخل بعض المصليات ومنعها في أخرى، الأمر الذي ربما يتم توضيحه قريبا.