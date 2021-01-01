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موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في لبنان

الأحد 02 مايو 2021 01:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في لبنان



بيروت / سما

أعلن راصدون فلكيون عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في لبنان فلكيا، حيث يختلف التاريخ في كل عام وفق الأشهر الهجرية والميلادية، بينما ينتظر الكثيرون تحديد العلماء المختصين لهذا اليوم المبارك.

ووفق علماء الفلك، فإن موعد عيد الفطر في لبنان 2021 يصادف الخميس 13 مايو الجاري، حيث يتم بذلك شهر رمضان المبارك 30 يوما بحسب ما تؤكده الحسابات الفلكية التي أصبحت يؤخذ بها في كل عام.

ويبحث كافة المسلمون في لبنان وكافة الدول الإسلامية عن موعد عيد الفطر المبارك حيث إنه في كل عام يختلف عن العام الماضي وذلك لأن في بعض الأحيان قد يأتي شهر رمضان المبارك لمدة ثلاثين يوماً.

كما من الممكن أن يأتي رمضان لمدة 29 يوما في سنة ما، ولكن يتم تحديد موعد عيد الفطر تبعا للحسابات الفلكية لكل دولة وحسب رؤية هلال شهر شوال في التاسع والعشرين من شهر رمضان الفضيل.

وينتظر اللبنانيون وسكان البلد إعلان موعد العيد، ليتم التجهيز للاحتفال بعيد الفطر في الايام الاخيرة من شهر رمضان، حيث يستعد الكثير من الناس لصناعة الحلوى والزينة وأيضا شراء الملابس للأطفال.

ويعتبر عيد الفطر يوم مهم ينتظره الجميع هو اليوم الذي يتجمع فيه المواطنين احتفالا بانتهاء شهر رمضان، حيث يتبادل الناس الزيارات ويقوموا بتهنئة بعضهم، وتمتلئ الشوارع بالأطفال فرحين بذلك اليوم.

ويعتبر عيد الفطر في لبنان يوما مميزا لكافة السكان المسلمون والمسيحيون بهذا البلد، لما فيه من رونق خاص واحتفالات متميزة في كل مرة، إذ قد يتجه الكثير من الأشخاص لقضاء الإجازة والاستمتاع فيه.

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