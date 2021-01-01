بروكسل / سما

أعلن علماء عن موعد عيد الفطر 2021 في بلجيكا ، وذلك حسب مقررات الدورة الأولى للجنة التقويم الهجري الموحد المنعقدة في مدينة اسطنبول في الفترة ما بين 26 إلى 29 من شهر ذي الحجة 1389هجري.

أكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المتخصص في الحسابات الفلكية للمسلمين في أوروبا، أن موعد عيد الفطر 2021 في بلجيكا سيكون يوم الخميس الذي يصادف 13 مايو / أيار قبيل منتصف الشهر.

وأوضح المجلس في بيان رسمي صدر عن الأمانة العامة له، أن الحسابات الفلية تؤكد أن موعد عيد الفطر في بلجيكا يكون يوم الثالث عشر من الشهر الجاري، وبذلك يتمم شهر رمضان المبارك 30 يوما.

ودعا المجلس الأوروبي أن يتقبل الله من جميع المسلمين في أوروبا والعالم؛ صيامهم وصلاتهم وصالح أعمالهم، وأن يجعل هذه الأيام المباركات فتح ونصر، وبركة لعباده المستضعفين فى أرجاء الأرض.

وخلال هذا العام، يشهد العالم الإسلامي إجماعا بخصوص فاتحة عيد الفطر في كل الدول، كما توضح المراصد الفلكية أن الراصدين لن يتمكنوا من رؤية هلال شوال الجمعة نظرا لظهوره بعد الثامنة مساءً.

وتعتبر بلجيكا ذات نظام "ملكي اتحادي" ويقع بها مقر الاتحاد الاوروبي، إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية، مثل مقر حلف الناتو الأطلسي، ويلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة تتحدث لغتين.

ويحل عيد الفطر في بلجيكا هذا العام 2021 بعد عشرة أيام ابتداءً من اليوم، حيث ينتظر المسلمون فيها قدوم العيد لبدء التحضيرات وتجهيز احتياجاتهم في تلك الأيام المباركة في شهر شوال الهجري.