أنقرة / سما

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في تركيا ، حيث أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا عن تحديد تاريخ العيد هذا العام وفق الحسابات الفلكية والتي تم العمل بها بداية شهر رمضان المبارك للعام 1442 هجري.

وأكدت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا والمعروفة باسم "ديانيت" أن موعد عيد الفطر السعيد فلكيا يوم الخميس الذي يصادف 13 مايو / أيار الشهر الجاري، ليتم شهر رمضان هذا العام 30 يوما كاملا منذ بدايته.

وتحتفل تركيا "الدولة المسلمة" بالأيام الدينية المرتبطة بالشهور القمرية وفق الحسابات الفلكية التي اعتمدتها الحكومة التركية، على عكس الدول الإسلامية التي تعتمد العين المجردة، أو المنظار لرؤية الهلال.

وتفصلنا أيام قليلة عن حلول عيد الفطر السعيد بعد حوالي 10 أيام، الذي ينتظره المسلمون حول العالم، من أجل الاحتفال به وزيارة الأهل والأصدقاء، وتهنئتهم بحلول اليوم المميز، الذي لا يخلو من الفرحة.

وتُعد جمهورية تركيا من أكثر البلدان اهتماما وتحضيراَ لعيد الفطر، حيثُ يحضرون ملابس خاصة وأطعمة شهية لتناولها مع الأقارب، وتظهر بهجة العيد على الأطفال الذين ينتظرونه منذ بداية شهر رمضان.

وكانت مديرية الشؤون الدينية التركية قد حددت قيمة زكاة عيد الفطر في تركيا هذا العام بـ 28 ليرة تركية لكل فرد، ومن الضروري دفعها قبل حلول أول أيام العيد، وهذه الصدقة يتوجب دفعها للفقراء.

كما يبحث الأتراك والمسلمون عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في تركيا من أجل تحديد الاجازة الخاصة به، وهو يوم الخميس المصادف 13 مايو، بينما تنتهي الخامس عشر من الشهر يوم السبت.