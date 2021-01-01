  1. الرئيسية
  2. صحة

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في تركيا

الأحد 02 مايو 2021 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في تركيا



أنقرة / سما

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في تركيا ، حيث أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا عن تحديد تاريخ العيد هذا العام وفق الحسابات الفلكية والتي تم العمل بها بداية شهر رمضان المبارك للعام 1442 هجري.

وأكدت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا والمعروفة باسم "ديانيت" أن موعد عيد الفطر السعيد فلكيا يوم الخميس الذي يصادف 13 مايو / أيار الشهر الجاري، ليتم شهر رمضان هذا العام 30 يوما كاملا منذ بدايته.

وتحتفل تركيا "الدولة المسلمة" بالأيام الدينية المرتبطة بالشهور القمرية وفق الحسابات الفلكية التي اعتمدتها الحكومة التركية، على عكس الدول الإسلامية التي تعتمد العين المجردة، أو المنظار لرؤية الهلال.

وتفصلنا أيام قليلة عن حلول عيد الفطر السعيد بعد حوالي 10 أيام، الذي ينتظره المسلمون حول العالم، من أجل الاحتفال به وزيارة الأهل والأصدقاء، وتهنئتهم بحلول اليوم المميز، الذي لا يخلو من الفرحة.

وتُعد جمهورية تركيا من أكثر البلدان اهتماما وتحضيراَ لعيد الفطر، حيثُ يحضرون ملابس خاصة وأطعمة شهية لتناولها مع الأقارب، وتظهر بهجة العيد على الأطفال الذين ينتظرونه منذ بداية شهر رمضان.

وكانت مديرية الشؤون الدينية التركية قد حددت قيمة زكاة عيد الفطر في تركيا هذا العام بـ 28 ليرة تركية لكل فرد، ومن الضروري دفعها قبل حلول أول أيام العيد، وهذه الصدقة يتوجب دفعها للفقراء.

كما يبحث الأتراك والمسلمون عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في تركيا من أجل تحديد الاجازة الخاصة به، وهو يوم الخميس المصادف 13 مايو، بينما تنتهي الخامس عشر من الشهر يوم السبت.

#موعد عيد الفطر 2021 #موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في تركيا #موعد عيد الفطر في تركيا #عيد الفطر 2021 #تركيا #أول أيام عيد الفطر #تاريخ عيد الفطر #متى موعد عيد الفطر

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 كاملة مع أحمد السقا

مصادر تكشف: 4 حلول عُرضت على الرئيس عباس من أجل مشاركة المقدسيين في الانتخابات

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 19 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب

"نريد تغييرًا واسعًا وعميقًا".. د.القدوة يطرح "5 نقاط" كرؤية بديلة ردًا على إلغاء الانتخابات

مقتل فتاة بطلق ناري في خانيونس

أبو ردينة يحدد ملامح الخطوات المقبلة للرئيس عباس بعد تأجيل الانتخابات

فتح: سندعو الفصائل بما فيها حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

الأخبار الرئيسية

اللواء ش

بعد لقاء رئيس الوزراء.. اللواء صلاح شديد يكشف مصير المتقاعدين العسكريين قسرا

الرئاسة تعقب على اجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور

بسبب تأجيل الانتخابات: تحذيرات من خطورة الانزلاق لحالة فوضى تؤدي إلى دكتاتورية عسكرية

الجيش

"فرق تسد".. معاريف تكشف الهدف من سياسة “الاحتواء” التي تتبعها إسرائيل في الضفة وغزة؟

"شعبنا ملّ من هذه الحالة".. حماس: بدأنا اتصالات للوصول إلى خارطة طريق وطنية قابلة للتطبيق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية