بعد لقاء رئيس الوزراء.. اللواء صلاح شديد يكشف مصير المتقاعدين العسكريين قسرا

رام الله /سما/

أكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أن عودة المتقاعدين العسكريين (التقاعد القسري)، سوف يتم ارجاعهم بناء على طلب الأجهزة الأمنية، وسيتم استيعابهم وفق الاحتياجات لقوى الأمن الفلسطيني.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المفوضية الإعلامية لهيئة المتقاعدين العسكريين، حيث التقى اشتية باللواء صلاح شديد رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في الوطن والشتات، وذلك في مكتبه بمدينة رام الله يوم السبت.

وبحسب البيان، تم مناقشة ضرورة وأهمية توفير الرعاية الصحية الكاملة للمتقاعدين العسكريين من كافة النواحي في الوطن والشتات.

وأضاف البيان: "كما جرى بحث التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية و أثر تأجيل الانتخابات الفلسطينية كموقف وطني والذي لاينقص من حق القدس وأهلها من الناحية السياسية والقانونية والدينية باعتبارهم جزء ومكون رئيسي في المجتمع الفلسطيني ، وبالحياة السياسية الفلسطينبة."

وأشار البيان أنه تم إبلاغ اللواء سعيد فنونة رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية على فحوى اللقاء.



