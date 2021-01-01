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الرئاسة تعقب على اجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور

السبت 01 مايو 2021 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تعقب على اجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور



رام الله /سما/

أدانت الرئاسة، اجراءات الاحتلال القمعية ضد المواطنين المقدسيين خلال احتفالات سبت النور في قلب مدينة القدس.

وقالت الرئاسة: إن هذا الأمر أعاق وصول آلاف المؤمنين لأداء شعائرهم الدينية في سلام وأمان.

وأكدت أن الحواجز واستفزاز المصلين وتحويل كنيسة القيامة ومحيطها إلى ثكنة عسكرية، لن يرهب شعبنا في الحفاظ على هويته الفلسطينية المقدسية الاصيلة والتمسك بممارسة شعائره الدينية واحتفالاته التقليدية التاريخية وممارسة الحرية الدينية التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.

وأضافت الرئاسة: ستبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها بمسيحيه ومسلميه، وبكنائسه ومساجده عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من ترابها الطاهر.

#الرئاسة الفلسطينية #القدس #الاعتداءات الاسرائيلية #احتفالات سبت النور

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