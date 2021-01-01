شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 19 كاملة مصطفى شعبان

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعي موقع سما في كل مكان رابط مشاهدة مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 19 كاملة مع النجم مصطفى شعبان وعمرو سعد وأحداث شيقة أكثر إثارة حيث أخذت الأمور تتطور بشكل متسارع في الأزمات.

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل ملوك الجدعنة صدمة كبيرة للثنائي سفينة ويقوم بدوره مصطفى شعبان وسرية مع الفنان عمرو سعد، حيث تبدأ هذه الحلقة بموت عطية (دلال عبد العزيز) بعدما عانت صحيا.

ويأتي موت عطية عقب قيام نجلها سرية عمرو سعد بتهريبها من مستشفى السجن، لتشكل صدمة كبيرة تنتاب الثنائي "سرية وسفينة"، ويقوم الأخير بدفنها أمام نظرات ضعف الأول وحزنه على رحيل والدته.

ويأتي رئيس المباحث إلى سفينة ويؤكد له أن قام باستخراج تصريح دفن عطية رغم القضية التي كانت عليها لأنه كان يراها سيدة ذات سيرة طيبة، لكنه لن يتوقف عن البحث عن المتسبب في هروبها من السجن.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 19: اضغط هنا

ملوك الجدعنة بطولة النجوم مصطفى شعبان عمرو سعد، ياسمين رئيس، ورانيا يوسف وغيرهم، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، ويعرض على mbc مصر الساعة 7:00 مساء.

وتدور أحداث المسلسل المصري العصري في إطار شعبي بأحد الحارات المصرية حول صديقين "سفينة وسرية" يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما في العمل.

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