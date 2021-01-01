عزومة إفطار رمضانية تتسبب بذبح مصري لزوجته‎

وكالات / سما /

أقدم مصري على قتل زوجته عن طريق طعنها في الرقبة والذقن داخل المطبخ قبل دقائق من الإفطار في نهار رمضان، رغم أنه حاول خداع رجال الأمن للهروب من جريمته حيث زعم أنها مصابة بالصرع وانتحرت.

وفي التفاصيل، كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، لغز العثور على سيدة جثة هامدة داخل مطبخ شقتها، وعليها آثار طعنات في الرقبة والذقن، وأبلغ زوجها عن الجريمة، وقال إنها مصابة بالصرع وانتحرت.

وأكدت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية، أن الزوج هو القاتل، حيث مزَّق جسدها بسلاح أبيض ”سكين“ داخل المطبخ، في منزلهما بمنطقة الهرم بالجيزة، قبل دقائق من الإفطار، وأُلقي القبض عليه.

وبينت التحريات حدوث خلافات زوجية بينهما، وآخرها قبل مقتلها أثناء حضور أحد الضيوف إلى منزلهما، وبمناقشة الزوج ومواجهته بعدم منطقية أقواله، اعترف بحدوث مشادة كلامية مع زوجته بسبب اصطحابه أحد الضيوف دون إخبار زوجته، وعدم وجود طعام كافٍ.

وقال الزوج في اعترافاته، إنه استل ”سكينًا“ وطعن زوجته مسببًا إصابتها في شريان بالرقبة ما أدى لنزيف داخلي، وتوفيت قبل وصولها مستشفى الهرم.

كما بين الفحص أن المجني عليها أصابها جرح قطعي بالفك السفلي، والرقبة، وآخر بالرأس، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.