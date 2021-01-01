  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

عزومة إفطار رمضانية تتسبب بذبح مصري لزوجته‎

السبت 01 مايو 2021 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
عزومة إفطار رمضانية تتسبب بذبح مصري لزوجته‎



وكالات / سما /

أقدم مصري على قتل زوجته عن طريق طعنها في الرقبة والذقن داخل المطبخ قبل دقائق من الإفطار في نهار رمضان، رغم أنه حاول خداع رجال الأمن للهروب من جريمته حيث زعم أنها مصابة بالصرع وانتحرت.

وفي التفاصيل، كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، لغز العثور على سيدة جثة هامدة داخل مطبخ شقتها، وعليها آثار طعنات في الرقبة والذقن، وأبلغ زوجها عن الجريمة، وقال إنها مصابة بالصرع وانتحرت.

وأكدت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية، أن الزوج هو القاتل، حيث مزَّق جسدها بسلاح أبيض ”سكين“ داخل المطبخ، في منزلهما بمنطقة الهرم بالجيزة، قبل دقائق من الإفطار، وأُلقي القبض عليه.

وبينت التحريات حدوث خلافات زوجية بينهما، وآخرها قبل مقتلها أثناء حضور أحد الضيوف إلى منزلهما، وبمناقشة الزوج ومواجهته بعدم منطقية أقواله، اعترف بحدوث مشادة كلامية مع زوجته بسبب اصطحابه أحد الضيوف دون إخبار زوجته، وعدم وجود طعام كافٍ.

وقال الزوج في اعترافاته، إنه استل ”سكينًا“ وطعن زوجته مسببًا إصابتها في شريان بالرقبة ما أدى لنزيف داخلي، وتوفيت قبل وصولها مستشفى الهرم.

كما بين الفحص أن المجني عليها أصابها جرح قطعي بالفك السفلي، والرقبة، وآخر بالرأس، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

#افطار #رمضان #الزوج #ذبح #مصر

الأكثر قراءة اليوم

الولايات المتحدة توضح موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية..

ملخص نتيجة مباراة الرمثا والسلط في الدوري الأردني 2021

مصادر تكشف: 4 حلول عُرضت على الرئيس عباس من أجل مشاركة المقدسيين في الانتخابات

الاعلام الحكومي بغزة: مشهد مسيرات اليوم للأسف خاطئ وضار صحياً

أبو ردينة يحدد ملامح الخطوات المقبلة للرئيس عباس بعد تأجيل الانتخابات

هنية يدعو للقاء وطني جامع تشارك فيه القوائم والفصائل: هناك خارطة فلسطينية سياسية جديدة

مقتل فتاة بطلق ناري في خانيونس

الأخبار الرئيسية

"نريد تغييرًا واسعًا وعميقًا".. د.القدوة يطرح "5 نقاط" كرؤية بديلة ردًا على إلغاء الانتخابات

فتح: سندعو الفصائل بما فيها حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

وزارة الصحة: 8 وفيات و664 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

نتنياهو وغانتس

انتقاد لاذع لنتنياهو لطريقته باتخاذ القرارات العسكرية أمام جبروت حماس بغزة

الصحة بغزة:4 حالات وفاة و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية