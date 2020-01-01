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شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 19 كاملة بطولة قصي خولي

السبت 01 مايو 2021 03:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 19 كاملة بطولة قصي خولي



دمشق / سما

ننشر لكم متابعي موقع سما رابط مشاهدة مسلسل 2020 الحلقة 19 كاملة بطولة قصي خولي ونادين نجيم وتطورات شيقة حيث تتطور العلاقة بشكل متسارع بين صافي وحياة واعتراف بحبه لها ثم طلب الزواج منها.

في مسلسل 2020 كيف ستكون ردة فعل وردة بعد معرفتها لهذا الأمر، حيث شهدت الحلقة السابقة مغادرة سما مكتب العميد غسان وهي تتصل بجلال وتخبره بأن لا يحاول معها مجدداً لأنها لن توقّع على جواز سفر ميرا.

وشهدت الأحداث اتصال صافي على حياة مجدداً وتخبره حياة بأنها على الطريق وتمشي على البحر، فيقول لها صافي أنه سوف يأتي اليها الآن، ويتحدثان سوياً وتعترف له سما بحبها الكبير له، وبأنها تغار كثيراً من وردة.

وحياة تطلب من صافي أن تعود وردة الى حياتها كما كانت وأن لا تبقى في الحي، ويوعدها صافي بأنها ستخرج بأسرع وقت ممكن، ورسمية تطلب من صافي أن يوفق بين وردة وحياة حتى لا يحدث شجار أو تصادم بينهم.

مسلسل 2020 الحلقة 19: اضغط هنا

البنات في القبو يشعرون بالملل الكبير ويطالبون رؤية رسمية وإخراجهم في مشوار من القبو، ولكن رسمية تخبرهم أن الوضع متوتر الآن كثيراً ولا تستطيع إخراجهم ولكنها تعدهم بأنها ستخرج في أقرب وقت ممكن.

وفي الأحداث، يتصل الحوت على صافي ويخبره ما الذي حصل بينه وبين أبو الليل وكيف جاء اليه وأنه أخذ بثأره منه; ويعجب به صافي كثيراً ويدعم موقفه وعما فعله ويتفقان سوياً على إخراج يزن وعبدو من السجن.

في أحداث مسلسل 2020 الحلقة 19 كاملة القادمة تشهد تطورات جديدة في علاقة الحب بين صافي وحياة وتقوم بدورها نادين نجيم، كما تتطور الوقائع في الأزمة التي نشبت بسبب ابنتها فهل توقع على جواز سفرها.

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