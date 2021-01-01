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رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الدحيل بث مباشر اليوم

الجمعة 30 أبريل 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الدحيل بث مباشر اليوم



الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الدحيل القطري ضد الأهلي السعودي بث مباشر التي تقام يوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021.

مباراة الأهلي والدحيل مباشر تنقل من الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية على تطبيق (GSA live) بصوت المعلق سمير المعيرفي حيث انتهى لقاء الذهاب التعادل بهدف لمثله.

وتنطلق هذه الموقعة في تمام الساعة الحادية عشرة وربع بتوقيت مكة المكرمة والقدس والدوحة والكويت، الثانية عشرة في القاهرة وطرابلس والخرطوم، الواحدة لدى مسقط وأبو ظبي.

ويسعى كلا الفريقين إلى الخروج بنتيجة إيجابية لتأكيد التأهل إلى الأدوار الاقصائية المقبلة، حيث يملك الفريقان حظوظا قوية من أجل بلوغها ويتضمن الجانبان لاعبين من الطراز الرفيع.

رابط مباراة الأهلي والدحيل مباشر: اضغط هنا أو اضغط هنا

ويتصدر فريق استقلال طهران ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثمانية نقاط بفارق الأهداف أمام الدحيل والأهلي الذين يملكان ذات الحظوظ للوصول للمرحلة المقبلة في هذه المسابقة.

أما فريق الشرطة العراقي يملك في رصيده ثلاث نقاط وخرج رسميا من المنافسة على التأهل بسبب سوء النتائج التي حققها في دور المجموعات الذي جرت مواجهاته في ملاعب السعودية.

ولا تعد مباراة الدحيل والأهلي الوحيدة في هذا المساء، بل لعب الهلال مع شباب الأهلي دبي، بالإضافة إلى ثلاث مباريات أخرى في دور المجموعات بالمسابقة الآسيوية الأكبر في القارة.

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