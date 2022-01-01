وكالات - سما-

لماذا أنكر الأميرُ محمد بن سلمان أحاديث الأحاد في حواره الأخير؟ وماذا وراء تلك الجرأة التي تحدث فيها عن “علم الحديث”؟ ولماذا خالف الشيخ بن باز الذي أكد أن خبر الأحاد حجةٌ في عقيدة أهل السنة؟ أحمد عمر هاشم: الإسلام يقبل خبر الآحاد حيث تحول المسلمون فى الصلاة بوجوههم من قبلة بيت المقدس إلى البيت الحرام بعد أن أخبرهم شخص واحد.. وإسلام بحيري مادحاً: مبروك على السعودية ولي عهدهم

القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:

أثار حوار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الأخير جدلا واسعا لاسيما فيما يتعلق بحديثه عن الأحاديث النبوية.

الأمير بن سلمان، ولي العهد السعودي قال إن الحكومة السعودية في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق نصوص القرآن الكريم وملزمة بتطبيق نصوص الأحاديث المتواترة، وتنظر لأحاديث الأحاد حسب صحته وظروفه ووضعه، ولا تنظر في الحديث الخبر بتاتًا إلا إذا كنت تستند عليه رأي فيه مصلحة للإنسان، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح أو حديث.

وأضاف «بن سلمان»، في حوار بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية السعودية 2030، قدمه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، بثته عدة قنوات بينها «العربية» الفضائية، أنه يتم تطبيق العقوبة بناء على كيف طبقها رسول الله، «يعني لو ضربنا مثل بالزنا، فالزاني غير المحصن يُجلد، والزاني المحصن يُقتل، وهذا نص واضح»، لكن عندما أتت سيدة زانية للرسول من أجل توقيع عليها العقاب طلب منها أن تذهب وتعود حتى تضع حملها،

وعندما جاءته مرة أخرى طلب منها الذهاب حتى تفطم الجنين.

وتابع: «كان ممكن الست ما ترجع للرسول مرة أخرى، ولكن كوننا نأخذ النص القرآني ونطبقه بغير الطريقة التي طبقها الرسول هذا ليس شرعا، بل هناك من يبحث من أجل أن يثبت على شخص التهمة، بينما السيدة الزانية جاءت للرسول معترفة بالذنب ولم يطبق عليها العقوبة في نفس الوقت»، موضحًا أنه

عندما يأتي شخص ليطبق عقوبة بحجة أنها عقوبة شرعية وهي لا يوجد لها نص في القرآن أو السنة يعد تزييفا للشريعة.

جدل

بعد الحوار الجريء ثار جدل هائل على مواقع التواصل الاجتماعي بين قوم مشدين ببن سلمان وآخرين منكرين عليه شطحاته.

إسلام بحيري

كان من بين المشيدين ببن سلمان الباحث المصري إسلام بحيري الذي راقه حديث بن سلمان فأثنى عليه الخير كله، واصفا الحديث بالمذهل الرائع!

وأضاف بحيري أن الرجل قدم رؤيته عن السعودية 2030 بشكل مذهل وبالذات في الإصلاح الديني والفكري والاجتماعي، مشيرا إلى أنه أظهر في الحوار ثقافة واسعة وحقيقية واطلاعا كبيرا ودقة في التعبير عما يريد في مسائل معقدة ودقيقة في شؤون الإصلاح الديني.

وقال بحيري إن السعودية ذاهبة لتغيير إيجابي رائع وحاضر ومستقبل مشرق للغاية وإصلاح حقيقي بسرعة مذهلة إصلاح حقيقي من الجذور وليس إصلاحا شكليا إصلاح يهدم حصون التشدد والغلو ويمثل انفتاحا متوازنا جدا في الفكر الديني والثقافة والفن والحريات الاجتماعية.

وخلص بحيري إلى أن هذا معناه ببساطة مواجهة شاملة للفكر المتطرف والأصولي من الجذور.

وأنهى بحيري مؤكدا أن حوار ولي العهد لا شك انتصار كبير للسعودية الجديدة وانتصار كبير للتيار الإصلاحي ورموزه ومفكريه، موجها تحية حقيقية لهذا الرجل، وأردف قائلا: “مبروك على السعودية والسعوديين ولي عهدهم”.

رأي بن باز نشطاء أعادوا رأي الشيخ بن باز في خبر الأحاد، حيث قال إن خبر الآحاد هو كل حديث لم تتوافر فيه شروط المتواتر، ويسمى خبر آحادٍ وهو أقسام ثلاثة: مشهور ويسمى المستفيض، وعزيز، وخبر الواحد. كما أوضح ذلك أئمة الحديث ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وشرحها. وخبر الآحاد حجة في العقيدة وغيرها، عند أهل السنة إذا صح سنده.

رأي عمر هاشم

يذكر أن د.أحمد عمر هاشم أستاذ علم الحديث أكد أن الاسلام يقبل خبر الآحاد حيث تحول المسلمون فى الصلاة بوجوههم من قبلة بيت المقدس الى البيت الحرام بعد أن أخبرهم شخص واحد بأن النبى تحول إلى البيت الحرام فى منتصف الصلاة، مشيرا إلى أنه نزلت عليه آية تحويل القبلة وهو يصلى.

من جانبه قال الباحث حاتم السروي إن محمد بن سلمان في حواره الأخير ينكر حجية أحاديث الآحاد.

وأضاف السروي: “مش هرد ولا هتكلم كلام علمي، لإن الرد في كلمة واحدة، لما يكون عالم يبقى يتكلم ساعتها هنسمع ونفكر، إنما اللي مالوش فيها مايتكلمش، والمسألة محسومة.”.

حديث بلينكن

كان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قد قال في حوار مع CNN أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان سيقود بلاده لفترة طويلة، وأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية التعامل معه ومع قادة دوليين آخرين يمكن أنهم قد قاموا بأمور قد نرفضها أو نستهجنها ولكن نقوم بها لدفع مصالحنا وقيمنا.

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