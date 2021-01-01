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حماس: تأجيل الانتخابات عبارة عن انقلاب على ما تم الاتفاق عليه في القاهرة

الجمعة 30 أبريل 2021 07:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تأجيل الانتخابات عبارة عن انقلاب على ما تم الاتفاق عليه في القاهرة



غزة/سما/

عقَّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات لحين ضمان مشاركة أهالي القدس.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، "إنّ تأجيل الانتخابات التشريعية يتعارض مع الإجماع الوطني والتأييد الشعبي"، لافتاً إلى أنّه عبارة عن انقلاب على ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

يُشار إلى أنّ الرئيس محمود عباس، أعلن في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية الذي عُقد بمقر الرئاسة في رام الله مساء يوم الخميس،عن تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، لحين ضمان مشاركة الأهالي في القدس بها.

#حماس #القاهرة #تاجيل الانتخابات

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