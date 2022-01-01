ما هو مرض عبدالخالق الغانم مخرج مسلسل طاش ما طاش ؟

الرياض / سما

تصدر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، الساعات الماضية، خبر إصابة مخرج مسلسل "طاش ما طاش" الشهير، عبدالخالق الغانم، بمرض السرطان الخبيث.

وأوردت العديد من الحسابات التابعة إلى المشاهير في الوسط الفني السعودي عبر موقع التواصل "تويتر"، مناشدات تطالب بعلاج المخرج السعودي، كونه أحد صناع الدراما.

والمخرج عامر الحمود شارك أيضا عبر حسابه، صورة ظهر فيها عبدالخالق الغانم جالسا على كرسي متحرك، وناشد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، التدخل لعلاجه.

وكتب "صاحب الأيادي البيضاء والدعم لكل المبدعين معالي تركي آل شيخ زميلي وأخي المخرج المبدع عبد الخالق الغانم والذي شاركني في إخراج طاش ما طاش هو اليوم بأمس الحاجة لوقفتك معه في مرضه. الله يشافيه ويعافيه وأن تكون أنت السبب بعد الله سبحانه في شفائه".

من جانبه، تفاعل تركي آل الشيخ فوراً، مع تغريدة الحمود بقوله: "أبرك ساعة ياليت وسيلة تواصل".

بدوره، كشف الفنان السعودي فايز المالكي، طبيعة مرض عبدالخالق الغانم، قائلاً إنه يعاني سرطان البروستات.

وكتب في تغريدته "‏المخرج السعودي ‎عبد الخالق الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب -طاش ما طاش – يصارع اليوم مرض "سرطان البروستات".

وأضاف فايز المالكي عبر تويتر : "هو في وضع صعب.. قبل قليل كلمته. أسالكم بالله لا تحرمونه من دعاكم. أمير الثقافة أملنا في الله ثم فيك كبير".