شاهد .. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 3 الثالثة كاملة مع النجم يوسف الشريف

القاهرة / سما

نقدم لكم متابعينا روابط مشاهدة مسلسل كوفيد 25 الحلقة 3 الثالثة كاملة بدون إعلانات التي تعرض خلال ساعات اليوم الثامن عشر من شهر رمضان على خمس قنوات عربية.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة الثالثة تكون الساعة الواحدة منتصف الليل على قناة الحياة الحمراء ثم الزرقاء قبل أن يتواصل العرض اليومي على القناة المصرية الأولى وأون دراما.

وبدأت أحداث كوفيد 25 بالإثارة مبكرا حيث اكتشف يوسف الشريف في مستهل الحلقة الأولى فيروس مستجد يضرب المنطقة لكن دون أن ينتبه له أحد، إلا أنه أصر على وجوده وانتشاره سريعا.

وراقب الشريف عدد من حالات الانتحار التي شهدتها البلاد خلال المدة الأخيرة، لا سيما أنها جاءت في صفوف بالغين وكبار في السن عقب ظهور الأعراض الحرجة عليها.

كوفيد 25 الحلقة 3: اضغط هنا أو اضغط هنا

وظهرت رندا البحيري في مشهد عقب انتحار زوجها حيث جاء لها الطبيب يوسف وطلب منها الحديث عن زوجها والأعراض التي ظهرت عليه قبل أن يقدم على انهاء حياته.

وتطرقت البحيري إلى أن زوجها أصبح غريبا الفترة الأخيرة قبل وفاته لكنه كان يحرص على تسجيل مقاطع فيديو قصيرة على هاتفه الشخصي من أجل الحديث عن معاناته.

وتأكد الطبيب في مسلسل كوفيد 25 من وجود الفيروس وانتشاره بسرعة كبيرة بعد أن ذهب إلى أحد المتاجر التي زارها ذلك الشخص، حيث ظهرت الأعراض أيضا على مواطنين.