نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 التمهيدي في العراق برقم الجلوس

بغداد / سما

ننشر لكم متابعينا رابط نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2021 في العراق بما يشمل بغداد والرصافة وجميع المحافظات، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها عن طريق المنصات المرفقة.

نتائج الثالث المتوسط 2021 في العراق ستكون متاحة للفحص والتحميل على هواتفكم خلال 48 ساعة من الآن وفق ما أفادت به مصادر إعلامية مطلعة نقلا عن مصدر في وزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أن القلق لا يزال يخيم على الطلبة قبيل ظهور نتيجة الثالث المتوسط لهذا العام، لافتة إلى أجواء صعبة رافقت تقديم الاختبارات خلال العام الدراسي بالتزامن مع إجراءات الإغلاق.

وتبدو نسب النجاح في الصف الثالث المتوسط لهذه السنة مرتفعة مقارنة بالعام المنصرم، إذ تحدث الوزير علي حميد الدليمي في أكثر من مناسبة حول ذلك، موجها رسائل طمأنة للأهالي كافة.

نتيجة الصف الثالث المتوسط 2021 العراق: اضغط هنا

وبينت أنه يمكن للطالب معرفة نتيجة الثالث المتوسط عبر تسجيل الدخول أولا على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر الرابط في الأعلى ثم اختيار خيار الاستعلام عن نتائج الصف الثالث.

وشددت على ضرورة إدخال رقم المقعد أي المقصود به في هذا الإطار أرقام الجلوس التي يملكها كل طالب تقدم للاختبارات في القاعات الدراسية المختلفة المخصصة من وزارة التعليم العراقية.

وتابعت إن آخر خطوة لمعرفة نتائج الثالث المتوسط 2021 هو النقر على استعلام حيث تظهر لك نتيجتك في الخانة المرافقة لرقم الجلوس بالإضافة إلى اسم المنطقة والدرجات واضحة.