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أرقام .. رقم برنامج المندوس 2021 في رمضان مع عبدالله إسماعيل على سما دبي

الخميس 29 أبريل 2021 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرقام .. رقم برنامج المندوس 2021 في رمضان مع عبدالله إسماعيل على سما دبي



أبو ظبي / سما

ننشر لكم متابعينا في الإمارات العربية المتحدة وجميع البلدان الخليجية، أرقام أو رقم الاشتراك في برنامج المندوس 2021 الذي يعرض يوميا على قناة سما دبي الفضائية في شهر رمضان المبارك.

وذكرت مصادر محلية أن أرقام برنامج المندوس 2021 متوفرة للجميع حيث بالإمكان التواصل عليها مع بداية الحلقة اليومية مباشرة عبر سما دبي والمشاركة في المسابقة للفوز بالجوائز المختلفة.

ونشرت صفحة برنامج المندوس أرقام التواصل مع داخل مناطق الإمارات وهي (00971600551416 أو 600551413)، بالإضافة إلى رقم الاتصال عن طريق تطبيق واتساب (00971525878312).

ولفتت إلى وجود رقم برنامج المندوس 2021 من خارج الإمارات، حيث يمكن للمشتركين من المملكة العربية السعودية التواصل على الرقم (00971600551413)، دولي (00971600551413).

رقم برنامج المندوس 2021

أرقام برنامج المندوس 2021 سما دبي:

ويتوفر أيضا على المنصات رقم قناة سما دبي وهو 97143669999، مع العلم أن موعد عرض البرنامج يكون الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة في دبي وأبو ظبي كذلك.

وتفاعل الإعلامي عبدالله إسماعيل مع متابعيه على تويتر، حيث ينشر يوميا المشاركات التي تصله عبر الرسائل آخرها : "برنامج المندوس، بعد الدراسة والاجتهاد، انا بانتظاركم كل ليلة على سما دبي".

كما نشر إسماعيل مشاركة معلمة إماراتية استثمرت حب الأطفال لبرنامج المندوس عن طريق تقديمه لهم، موضحا أنه وجدا تفاعلا كبيرا من قبل الطلبة في المراحل الأولى في التعليم الدوري.

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