شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 17 كاملة مصطفى شعبان

القاهرة / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 17 كاملة مع نجم الدراما المصرية مصطفى شعبان وعمرو سعد وأحداث جديدة مشوقة في حلقة اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك 2021.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة السابقة، شهدت أحدث فاصلة من المسلسل، حيث مازال زاهي العتال مستمر في انتقامه من سرية وسفينة بعدما سلما ابنه سيف إلى الشرطة على ذمة القضايا التي تم اتهامه بها سابقا.

واعتدى العتال على نجلاء شقيقة سفينة بالضرب والاغتصاب بعدما اختطفها في الحلقة الماضية عقب محاولتها قتله لتسببه في قتل ابنتها حبيبة، ثم أمر رجاله بإلقائها في الشارع، كما حدثت أزمة بين سفينة وسرية.

وقع الخلاف بين كل من سرية وسفينة بعد وقيعة فاتن التي حدثت في الحلقة الماضية، وانفصل كلا منهما عن الآخر، ليواجه مشكلاته بنفسه، وتقدم عنتر البلطجي للزواج من فاتن حرفوش بعد الفضيحة التي ونفذها لها.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 17: اضغط هنا

ووافق والد فاتن لإنهاء الأزمة رغم عدم اقتناعه بما يحدث، وأخبر سعيد شقيق سرية، ابن عمه وصديقه سفينة باتفاقه مع أم بسنت وأنه السبب في تواجد المخدرات في سيارة الكبدة التي تعمل عليها، وطلب منه عدم الخروج.

أخبر ضابط الشرطة سفينة بأنهم عثروا على شقيقته نجلاء ونقلوها إلى المستشفى والتقرير الطبي أثبت تعرضها للضرب والاعتداء والاغتصاب، مما يثير غضبه، فهل ترى كيف ستكون طريقة انتقام مصطفى شعبان.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 17 نعرضها لمتابعينا الكرام كاملة بدون إعلانات مزعجة من هنا، فور عرضها على القناة الناقلة بث مباشر، مع نجوم الفن والدراما المصرية، يعرض في رمضان يوميا بعد الإفطار.