الرياض / سما

نعرض لكم متابعينا في الوطن العربي وكافة أنحاء العالم رابط مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

وأعلنت القناة الناقلة للمواجهة أن معلق مباراة برشلونة وغرناطة مباشر في الدوري الإسباني التي تبث على beIN Sports HD 1 هو المعلق التونسي رؤوف خليف، كما تذاع على عدة قنوات أوروبية مختلفة.

وأوضح الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مباراة برشلونة وغرناطة اليوم في الدوري ستقام على أرض ملعب الكامب نو الساعة الثامنة تماما بتوقيت الأردن السعودية فلسطين والتاسعة بتوقيت الإمارات وعمان.

ويدخل برشلونة المباراة مدجج بكافة أسلحته ونجومه، ولا مجال أمامه إلا الفوز، ليصل إلى النقطة 74 ويعتلي صدارة الليجا لأول مرة منذ زمن طويل، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد و3 نقاط عن ريال مدريد.

مباراة برشلونة اليوم مباشر:

وسيتبقى للفرق الثلاثة المنافسة على لقب الدوري الإسباني 5 مباريات لكل منهما لحسم صراع الليجا المشتعل، بعدما كان أتلتيكو مدريد يتصدر بفارق كبير مع نهاية الدور الأول، أهما مباراة البارسا وأتلتيكو.

وكانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وغرناطة انتهت بين بفوز كبير لبرشلونة بأربعة أهداف دون مقابل، وحاليا جاء ترتيب الدوري: 37 لأتلتيكو مدريد، و71 لكل من الريال والبارسا، و70 نقطة لإشبيلية.

ويسعى رجال المدرب الهولندي رونالد كومان لدخول اللقاء بقوة وتسجيل الأهداف سريعا، حيث لا مجال للأخطاء أو التعثر حاليا، وإذا ما حقق الفوز في المباراة على غرناطة سيصبح المرشح الأقوى للقب.