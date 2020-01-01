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شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 17 كاملة بطولة قصي خولي نادين نجيم

الخميس 29 أبريل 2021 03:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 17 كاملة بطولة قصي خولي نادين نجيم



دمشق / سما

شاهد مسلسل 2020 الحلقة 17 كاملة بطولة قصي خولي نادين نجيم وأحداث جديدة مشوقة بعد وفاة والدة صافي وحزنه الشديد بوجود سما وانتظار ما سيحدث بين البطل والبطلة حيث اعترف لها بحبه بشكل علني.

احداث مسلسل 2020 الحلقة السابقة شهدت مواقف مشوقة خاصة بعد أن اعترف صافي لحياة بحبه لها، وموت ام يزن واعتقال يزن كيف سيؤثر على صافي، هل ستخفف عنه حياة هذا الامر بصدق ام ان لديها امور اهم.

ام يزن تموت بعد أن دخلت بمرحلة انهيار عصبي بسبب معرفتها ان ابنها يزن يتعاطى الكوكايين، واثناء تشاجر الاخوة صافي ويزن تشعر ام يزن بضيق بالتنفس وتقع على الارض، ويجن جنون صافي عليها وينصدم.

واثناء ذلك تم اعتقال يزن وادخاله لتتحقق، واعترف على انه كان موجود ببيت صديقه وتبين أن عبدو هو اسم مستعار وله اسم اخر وهو حفيد ابو الليل، فيصاب يزن بالصدمة فلم يتوقع انه سيكون بوكر ابو الليل.

مسلسل 2020 الحلقة 10: اضغط هنا

الفتيات بالقبو يضغطون زر الاضاءة لرسمية ليخبروها عن عدم وجود سعاد لكن من حسن حظ سعاد أن رسمية لم تكون بالمكان وكانت مشغولة بالقصص التي حولها، وعادت سعاد قبل ان تكتشف رسمية انها خرجت مع بلبل.

رسمية عادت لبيتها وهي تشعر بالتعب الشديد وتدخل غرفتها، لكن لم يكن بالحسبان أن حياة كانت تفتش بأغراضها لتصل لمعلومات جديدة وتكتشف امور جديدة ايضا، وتختبئ حياة خلف الباب، هل ستراها وتكتشف امرها.

في مسلسل 2020 الحلقة 17 نعرضها لكم كاملة بدون إعلانات مزعجة هنا يوميا، وأحداث أكثر حماسة حيث تتطور في كل مرة وتتداخل المواقف وتتطور بين سما أو حياة وصافي الذي يقوم بدوره النجم قصي خولي.

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