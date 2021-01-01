شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 17 كاملة مع النجم محمد رمضان

القاهرة / سما

شاهد مسلسل موسى الحلقة 17 كاملة مع نجوم الدراما محمد رمضان وسمية الخشاب نستعرض أحداثها لمتابعينا في مصر والعالم العربي وأحداث مشوقة يستمر فيها البطل برحلته مع حلاوتهم وإعجابها المتزايد به.

مسلسل موسى الحلقة السابقة، ذهب محمد رمضان لمكان دفن والدته ووجد بيتا بني فوقه، ظل يبكي داخل مكان عمله وتحدثت معه المعلمة حلاوتهم سمية الخشاب لتخفف عنه، ثم ظهر شبيه إسماعيل ياسين للمرة الثانية.

المرة الأولى ظل يحاول شراء مجموعة أشياء من موسي دون دفع ثمنها ونظرا لأن موسي لا يعرف شيئا عن الفن فلم يتعرف عليه وطلب منه دفع ثمن البضاعة، وواجه صناع المسلسل هجوما شديدا جراء هذا المشهد.

ولكن هذه المرة ظهر وحوله العديد من العاملين في السوق، وتم القبض عليه بتهمة النصب على البائعين بانتحال صفة أحد الفنانين، وعندما أبدي موسي عدم معرفته بمعنى كلمة فنان، قامت حلاوتهم بإدخاله السينما لأول مرة.

مسلسل موسى الحلقة 17: اضغط هنا

وفي السينما ظل موسى يشاهد المشاهد ويضحك ويتفاعل مع ما يعرض امامه، كما طلب شهاب باشا من شفيقة الزواج وأعطى لها مهلة لكي تفكر وكان متأكدا أنها ستوافق قريبا، كما بدأ موسي تجميع الأموال وخوف حلاوتهم.

وشهدت حلقة مسلسل موسى قيام حلاوتهم بطلب الزواج من موسى حيث ذهبت إلى شقيقها سيد رجب، وطلبت منه الزواج من موسى، وذلك بعدما حدثت بينهما مشاهدة، عندما طلبت منه أن يترك موسى وألا يدفعه للسفر لغزة.

مسلسل موسى الحلقة 17 كاملة تشهد ظهور حب سمية الخشاب لموسى وطلبها الزواج منه بشكل مباشر، في انتظار موافقة شقيقا على طلبها بالزواج منه، ويرتفع نسق التشويق لما سيحدث من أحداث بين الحبيبين.