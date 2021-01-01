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شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 17 كاملة مع عماد فراجين

الخميس 29 أبريل 2021 01:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 17 كاملة مع عماد فراجين



عمان / سما

مشاهدة برنامج مسلسل وطن ع وتر 2021 الحلقة 17 كاملة مع عماد فراجين ومحمد الطيطي مع مجموعة من الفنانين والكوميديين العرب، نبثها لكم مباشرة يوميا في شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة ضمن ساعة كوميديا.

مسلسل وطن ع وتر 2021 الحلقة السابقة كانت بعنوان "مسلسلات" فكرة عماد فراجين والتي يتناول فيها الفنان الفلسطيني قضية المسلسلات العربية وتحديدا السورية واللبنانية التي يتابعها الكثيرون من المشاهدين العرب.

ويحظى برنامج وطن ع وتر الكثير من الجماهيرية في فلسطين والأردن، إذ كانت الحلقات بطولة أبو الفراجين خلال السنوات الماضية من أعلى المشاهدات بين جميع البرامج والمسلسلات التي عرضتها قناة رؤيا كوميدي.

وحصد البرنامج ملايين المشاهدات عبر موقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، الأمر الذي دفعها لإنتاج موسم جديد من البرنامج الكوميدي الساخر، حيث يتم انتاج حلقاته منذ عدة سنوات في فلسطين والأردن بمشاركة فنانين.

يذكر أن عماد فراجين ممثل كوميدي من مواليد فلسطين ويبلغ من العمر حاليا 31 عاما، وعقب انتهاء المرحلة الثانوية العامة التوجيهي درس التمثيل في مدينة رام الله، ثم توجه إلى روسيا والمملكة المتحدة لدراسة المسرح.

وقدم الفنان النجم الكوميدي عماد الفراج العديد من الأعمال الفنية الهادفة، أبرزها وطن ع وتر، الجدار، قصص تحت الاحتلال، عرس الدم، مطب، سندريلا، زنزانة 67، هنري الخامس، الأرامل، وحصل على جائزة الإبداع.

وطن ع وتر 2021 الحلقة 17 نبثها لكافة متابعينا كاملة وحلقة جديدة من البرنامج التمثيلي الكوميدي الذي يتم انتاجه منذ سنوات بشكل متواصل ويشارك فيه العديد من الفنانين الفلسطينيين والأردنيين ويحقق نجاحات متواصلة.

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