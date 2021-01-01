شاهد.. مسلسل نسل الأغراب الحلقة 17 كاملة مع أحمد السقا

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في كل مكان مسلسل نسل الأغراب الحلقة 17 كاملة مع أحمد السقا أمير كرارة مي عمر في شهر رمضان 2021 فور بثها مباشرة على القناة الناقلة ON المصرية يوميا خلال الشهر الفضيل وأحداث مشوقة.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة السابقة شهدت دخول حمزة "أحمد مالك" في صدام مع أخيه سليم "أحمد داش" بسبب فاطمة "ريم سامي"، حيث يطلب حمزة من سليم عدم التعرض لها مرة أخرى لأنه يحبها وهي أيضا تحبه.

ويتعارك حمزة وسليم ويفض بينهما سعادة "محمد مهران"، فيما تقرر حسنة "مروى الأزلي" ترك منزلها والذهاب لزوجها نميري "محمد جمعة" في بيت عساف "أحمد السقا" لأنها مستعدة أن تعيش معه في أي مكان فيه.

يجتمع عساف بعمه محفوظ "محمد غنيم" في منزل نجاة "فردوس عبد الحميد" في وجود عليّ "دياب" ورغدة "ملك أحمد زاهر"، ويخبره بأن رغدة ستعيش في منزل نجاة بعد وفاة أمها ودخول والدها السجن.

نسل الأغراب الحلقة 17: اضغط هنا

فيما تخبر يسر، دهب "نجلاء بدر" بأن عساف طلب الزواج منها من بكري "عماد زيادة" الذي يدخل ويقول لها إنه لن يوافق على زواجها منه إلا بعد تنفيذ طلبه بأن تعرف مكان دهب الأغراب وأنها إذا غدرت به سيقتلها.

المشهد ينتقل في منزل نجاة، ومازال علي حزين على فراق عزيزة، وفجأة يدخل غفران ومعه جليلة ووالدتها سلوى عثمان والعمدة حسيب "إدوارد" ويعزى خالته نجاة وعلي، ويطلب منه إحضار عساف لتختار جليلة بينهما.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 17 السابعة عشر نعرضها لكم مباشرة فور عرضها على القناة الناقلة بث مباشر يوميا في رمضان، حيث أن المسلسل المصري يحقق نجاحا واضحا في ماراثون الأعمال الفنية الرمضانية حاليا.