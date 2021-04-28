قيمة مقدار صدقة الفطر في السعودية 2021 زكاة الفطر 1442

الرياض / سما

حددت دار الإفتاء السعودية في بيان لها، قيمة مقدار زكاة الفطر لعام 2021 - 1442، موضحة أن قيمة الزكاة الواجب على المواطنين السعوديين والمُقيمين بالمملكة إخراجها في رمضان لهذه السنة، وهي 25 ريال سعودي كحد أدنى لكل شخص.

وتنشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية عبر تويتر مقاطع فيديو يومية للدعاة والشيوخ للحديث حول الفتاوى والتوصيات في شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة.

وتحدث فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى قبل ساعات حول "من مات وعليه صيام، هل يصام عنه أم يطعم".

وقال الشيخ السليمان وفق متابعة "سما" إن هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلم، حيث ذهب جمع منهم وأخذوا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم "من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه".

فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(من مات وعليه صيام هل يُصام عنه أو يُطعَم؟ ) pic.twitter.com/qFtEdZoQLE — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) April 28, 2021

لذلك جاء احد الصحابة رضى الله عنهم أخبره بأن أمه ماتت وعليها صوم فقال "أقضي عنها"، فأمره النبي بأن يقضي عن والدته هذا الصوم. وفق الشيخ السليمان.

بدوره، تطرق معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى إلى "حكم إهداء ثواب صلاة التراويح للأموات من الأقارب".