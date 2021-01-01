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شاهد.. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2 الثانية مع يوسف الشريف

الخميس 29 أبريل 2021 12:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2 الثانية مع يوسف الشريف



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2 الثانية كاملة على القنوات الناقلة في مواعيد مختلفة بتوقيت مصر وكل الدول العربية، وذلك بعد المتابعة الكبيرة التي حظيت بها أولى الحلقات.

كوفيد 25 الحلقة 2 يُمكن مشاهدتها عن طريق زيارة الرابط المرفق في الأسفل سواء عبر منصة (شاهد vip) أو قناة روتانا خليجية بعد الإطلاع على مواعيد عرض الحلقة والإعادة الأولى والثانية.

وبدأ يوسف الشريف الحلقة الأولى من كوفيد 25 أثناء وجوده في منطقة العين السخنة على البحر مباشرة، حيث ظهر أثناء تصوير مقطع فيديو مباشر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال يوسف الشريف إن هذا اللايف سيتحدث فيه بجدية بعض الشيء، مشيرا إلى أنه لديه موضوعا يريد التكلم فيه مع متابعيه حول الفيديوهات التي تصدرت المنصات الاجتماعية الفترة الأخيرة.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2: اضغط هنا أو اضغط هنا

ولفت إلى أن الجميع شاهد المقاطع التي يقصد الحديث عنها وكل هذه الفيديوهات فيها شيء مشترك حيث يعاني الأشخاص الذين ظهروا فيها من حالة ذهول وخلل في الأعصاب وعدم استيعاب.

وأضاف أنه يرجح وجود فيروس منتشر هو الذي يؤدي لظهور مثل هذه الأعراض على الناس حيث طلب من المتابعين كتابة أرائهم على التعليقات بعدما استبعد موضوع تعاطي الأشخاص المخدرات.

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وشك بطل مسلسل كوفيد 25 في تلك الفرضية نظرا لوجود أطفال وسيدات بين الأشخاص الذين يعانون من المرض، موضحا أنه يؤدي دور دكتور قبل أن يدخل البحر لإنقاذ أحد المواطنين الغارقين.

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