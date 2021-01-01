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أوقات مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 على جميع القنوات الناقلة

الأربعاء 28 أبريل 2021 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوقات مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 على جميع القنوات الناقلة



القاهرة / سما

أعلن أبطال العمل عن مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 بطولة النجم يوسف الشريف الذي يعرض على القنوات الناقلة الخمس ابتدءًا من تاريخ 16 رمضان 2021 ويعاد في أوقات مختلفة لدى المتابعين.

وذكر الفنانون على صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعي أن مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 موضحة في الصورة المرفقة أدناه حسب التوقيت المحلي للعاصمة القاهرة للمشاهدين داخل جمهورية مصر.

وقت عرض مسلسل كوفيد 25:

موعد مسلسل كوفيد 25 على قناة on: إذاعة أولى الساعة الثانية عشرة ونصف منتصف الليل (الصباح)، الإعادة الأولى الساعة السابعة صباحا، الإعادة الثانية عند الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا.

موعد مسلسل كوفيد 25 على قناة on drama: الإذاعة الأولى الساعة الثانية مساءً (بعد الظهر)، الإعادة الأولى الساعة التاسعة والنصف صباحا، الإعادة الثانية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

موعد مسلسل كوفيد 25 على قناة الحياة الحمراء: إذاعة أولى الساعة السادسة والنصف مساء، إذاعة ثانية للإعادة الساعة الخامسة والنصف صباحا، الإذاعة الثانية للإعادة الساعة العاشرة صباحا.

موعد عرض مسلسل كوفيد 25 على قناة الحياة الزرقاء: إذاعة أولى حصريا الساعة الثامنة مساء، الإعادة رقم 1 الساعة الرابعة صباحا، الإعادة رقم 2 عند الساعة السابعة والنصف مساء، الإعادة 3 الساعة الثالثة عصرًا.

موعد عرض مسلسل كوفيد 25 على القناة الأولى المصرية: الإذاعة الأولى الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساء، الإعادة الأولى الساعة الثانية صباحا، فيما الإعادة الثانية الساعة العاشرة وربع صباحا.

موعد مسلسل كوفيد 25 على قناة روتانا خليجية: الإذاعة الأولى تبث الساعة العاشرة مساء، الإعادة الأولى الساعة التاسعة مساء، الإذاعة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحا، 09:30 بتوقيت مصر.

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مواعيد مسلسل كوفيد 25

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